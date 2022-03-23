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С начала года почти 200 тысяч жителей региона получили бесплатные лекарства 

23 марта 2022 20:08
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Это пациенты с болезнями  эндокринной, бронхолегочной,  сердечно-сосудистой систем, онкологическими  и другими заболеваниями. 

В 2022 году в Самарской области  более 400 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями  имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. На сегодняшний день из них уже почти 200  тысяч жителей обратились за лекарственной помощью в медицинские организации и обеспечены необходимыми препаратами. Это пациенты с болезнями  эндокринной, бронхолегочной,  сердечно-сосудистой систем, онкологическими  и другими заболеваниями. 

Оказание своевременной и качественной медпомощи – важная часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня вопрос обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями на особом контроле. 

На диспансерном учете в Самарской областной клинической больнице №2 состоит больше половины прикрепленного населения, из них более 600 пациентов с сахарным диабетом, порядка 150 – с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Все эти пациенты получают необходимые  препараты. 

«Лекарства к нам поступают в соответствии с заявкой, которую мы сформировали на  этот год. Препаратов достаточно, ими пациенты у нас обеспечены. Некоторые, конечно, переживают, что может быть дефицит лекарств, идут в аптеку, пугаются, скупают всё подряд на год вперёд. Но тем самым создаётся искусственный дефицит. Мы пациентам объясняем, чтобы они не переживали - проблем с поставками быть не должно», - рассказывает заведующая поликлиническим отделением Самарской областной клинической больницы№2 Юлия Калиновская.  

Одна из пациенток поликлиники – Светлана Власова. Женщина рассказывает, страдает сахарным диабетом уже 15 лет. Чтобы снизить уровень сахара в крови, эндокринолог назначила Светлане Васильевне специальные препараты. «Конечно, я стараюсь и диету соблюдать, чтобы снизить сахар, но не всегда получается. Я очень благодарна, что мне дали лекарства. Это огромная помощь для нас, пенсионеров, и для нашего здоровья, конечно, помощь. Большое спасибо моей поликлинике, моим докторам, которые нас лечат, и поддерживают», - подчеркивает женщина. 

В Самарской области с начала года уже заключено более 600 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов.  В соответствии с ними в медучреждения региона  поступит порядка 2 млн упаковок лекарственных средств.  И эта работа продолжается с целью бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарствами.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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Здравоохранение
Это пациенты с болезнями  эндокринной, бронхолегочной,  сердечно-сосудистой систем, онкологическими  и другими заболеваниями. 
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