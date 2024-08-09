С медработниками и пациентами учреждений региона обсудили дополнительные меры поддержки

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Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Тольяттинскую городскую поликлинику №4 и Тольяттинскую городскую больницу № им. В.В. Баныкина. Он встретился с коллективами учреждений и пообщался с пациентами.



"Представители минздрава продолжают выезды в медучреждения с целью получения обратной связи как от сотрудников больниц и поликлиник, так и от наших пациентов. Это помогает в режиме прямого диалога получать информацию о проблемных вопросах в организации медицинской помощи, обсуждать и своевременно принимать совместные решения, а также корректировать планы по развитию", - отметил Денис Бутолин.



Среди основных вопросов, которые обсудили на встречах:

Кадровый вопрос. Эффективная работа по заключению целевых договоров со студентами помогает в укомплектовании кадров молодыми специалистами. Лидером по данному направлению является больница имени Баныкина.

Новые меры поддержки. Для решения вопроса с обеспеченностью кадров в настоящее время прорабатываются новые региональные меры поддержки для медицинских работников Тольятти и Сызрани, которые помогут дополнительно мотивировать специалистов на трудоустройство в медучреждения

Телемедицина. В условиях нехватки кадров необходимо увеличивать количество телемедицинских консультаций, они повышают доступность медицинской помощи.

Информационная система. Продолжается активное внедрение ЕМИАС в стационарах, доработка отдельных модулей необходима при взаимодействии медицинских работников и технических специалистов.



Также на встречах обсудили необходимость обновления медицинского оборудования и мебели.



Кроме того, на этой неделе врио заместителя министра посетил Безенчукский район, где встретился с медработниками и пациентами. В центре внимания - обновление материально-технической базы.



"Мы активно развиваем медицину сельских районов благодаря региональному проекту модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение" и областным программам. В этом году из областного бюджета по решению врио Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева дополнительно выделены средства на развитие сети ФАПов. Будут возведены 24 современных здания, в том числе один из них и в Безенчукском районе в селе Песочное. Также продолжим обновлять подразделения и проводить капитальные ремонты, создавая лучшие условия для наших специалистов и пациентов", - подчеркнул Денис Бутолин.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов