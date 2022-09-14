Российским военным выдадут новые аптечки

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Коллегия Военно-промышленной комиссии поручила «дочке» «Ростеха» разработать новую аптечку для военнослужащих, узнала «Газета.Ru». Вопрос к содержанию нынешнего набора из комплекта экипировки «Ратник» возник в ходе специальной военной операции, сообщил источник в «Ростехе». В нем всего 4 позиции — против 13 у ВСУ. В качестве основы для новой аптечки рассматриваются коммерческие варианты.

Эксперты Военно-промышленной комиссии (ВПК) в июле проанализировали комплектацию военных аптечек отечественных и иностранных производителей и пришли к выводу, что российская штатная армейская аптечка первой помощи индивидуальная (АППИ) не соответствует современным требованиям. По результатам исследования заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев поручил руководству ЦНИИТОЧМАШ, входящему в «Ростех», предложить новый состав АППИ (письмо и доклад экспертов ВПК имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

Военно-промышленная комиссия на днях провела специальное заседание по вопросу армейских аптечек с привлечением руководителей двух десятков предприятий, сообщил «Газете.Ru» источник в «Ростехе».

«Тема обсуждения была посвящена новой аптечке для ВС РФ, вопрос возник в ходе специальной военной операции. Варианты нового наполнения имеются, в первую очередь будут учитываться требования Минобороны. Ряд аптечек, которые называются «коммерческими», проходят тестирование в боевых условиях, на их основе будет сформирован общий комплект новой аптечки для армии, а также для иных силовых структур с учетом специфики их действий», — рассказал собеседник издания.

Военная аптечка АППИ из комплекта экипировки «Ратник» была принята на снабжение приказом Минобороны от 21 мая 2011 года, сообщили специалисты ВПК. Ее содержание представлено лишь четырьмя позициями. Это жгут Эсмарха кровоостанавливающий, пакет перевязочный, средство перевязочное гемостатическое стерильное, средство для дезинфекции (таблетки).