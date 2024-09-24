Роспотребнадзор сообщил о коронавирусе XEC

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На днях Роспотребнадзор сообщил о новом варианте коронавируса, который получил название XEC. Он быстро распространяется и ожидается, что может стать доминирующим в осенне-зимний период. Разбираемся, чего нам ждать от новой версии ковида и приведет ли она к очередному росту заболеваемости.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, самые ранние случаи заражения этим вариантом были зарегистрированы в мае в Италии, однако эти образцы были загружены в международную базу данных только в сентябре. В июне 2024 года XEC выявили в Германии, а позже — еще в нескольких странах. О случаях заражения в России пока не сообщается, пишет 63.ру.

В ведомстве говорят, что XEC — рекомбинант более ранних подвариантов омикрона FLiRT, с распространением которого связывают текущую волну заболеваемости в России. Грубо говоря, это «дочка» двух из них — KS.1.1 и KP.3.3.

В особенностях XEC’а сейчас отмечают его относительно быстрое распространение. Данных о том, что он будет более патогенным или летальным у врачей на сегодняшний день нет.

От предыдущих вариантов он практически ничем не отличается.

Как пишет Роспотребнадзор, симптомы инфекции, вызванной версией коронавируса XEC, те же, что были у ковида и раньше: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Поскольку распространяется новый вариант вируса быстро, ожидается, что в дальнейшем он станет доминирующим. Точнее, как выражаются врачи, «относительно доминирующим» — это значит, что на его долю будет приходиться больше случаев заражения, чем на другие варианты вируса, но не больше, чем на все, вместе взятые.

Темпы его роста соответствуют темпам ранее ставших доминирующими подвариантов.

Сейчас заболеваемость ковидом в России продолжает расти. По последним данным Роспотребнадзора, за неделю она увеличилась на 29,8%. Число заражений ОРВИ и гриппом за этот же период выросло на 49,7%.