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Рогозина успешно прооперировали после ранения

26 декабря 2022 22:42
96
Он идет на поправку, сообщил помощник руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки".

Врачи сделали операцию руководителю группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрию Рогозину, сообщил его помощник в понедельник, передает ТАСС.

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку" , - отметил помощник.

Бывший глава Роскосмоса был ранен при обстреле Донецка в ночь на 22 декабря. Он получил контузию и осколочное ранение выше правой лопатки. Вместе с Рогозиным пострадали не только председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко и военные советники, но и персонал гостиницы. Два человека погибли. 

 

Фото:   Роскосмос

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Здравоохранение
Он идет на поправку, сообщил помощник руководителя группы военных советников и научно-технического центра
26 декабря 2022  22:42
Рогозина успешно прооперировали после ранения
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