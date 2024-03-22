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Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации

22 марта 2024 13:53
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Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации

Резидент «Жигулёвской долины» компания «ЭкзоГрупп» реализует инновационный проект в сфере биотехнологии и медицины. Сейчас компания проходит необходимые экспертизы для вывода продукции на медицинский рынок.

«Изучая рынок, мы поняли, что существует дефицит оборудования для оздоровления, реабилитации, поддержки здоровья, – пояснил Вадим Железников, директор ООО «ЭкзоГрупп». – Мы разработали бесконтактный тренажер «ЭкзоТерапия», действующий на основе импульсного магнитного поля. Чтобы проект развивался более эффективно, мы стали резидентом технопарка «Жигулёвская долина».

В технопарк компания зашла в 2023 году с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека. За год была разработана конструкторская документация, дизайн-проекты, зарегистрировано четыре патента, получен регистрационный знак на внешний облик оборудования, бренд.

 «Технопарк «Жигулёвская долина» поддерживал нас на всех этапах, – говорит Вадим Железников. – Во-первых, мы смогли организовать производство на территории технопарка. Во-вторых, у нас, как у резидентов, есть возможность бесплатно принимать участие в семинарах, обучающих программах, деловых встречах, выставках. Ну и главное – кураторы нам помогли грамотно заполнить заявку на получение статуса резидента Сколково».

Резидентство в «Сколково» также даёт компании много преференций: льготная система налогообложения, возможность принимать участие в различных выставках и многое другое.

«В «Жигулевской долине» сегодня развиваются более 300 инновационных проектов, каждый из которых – это современные технологии, уникальные продукты, вклад в развитие региона. Мы даем резидентам возможность размещать свои производства и офисы, презентовать проекты на профильных выставках и мероприятиях, помогаем грамотно оформлять заявки на получение поддержки федеральных институтов развития», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сейчас резидент технопарка осваивает новые рынки, планирует выходить на экспорт. «Экзо Групп» активно принимает участие в профильных выставках.

Компания уже реализовала более 30 столов для экзотерапии в 17 городов страны. Заключены договоры с партнёрами из Казахстана, Беларуси, Сербии. Продукция тольяттинского производителя заинтересовала коллег из Турции, ОАЭ. 

Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области действует специальный перечень инструментов поддержки инвесторов.

В прошлом году регион занял 5 место по развитию социально-экономических условий инновационной деятельности и 4 место - по уровню качества инновационной политики в рейтинге, подготовленном Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

Условия для развития бизнеса создаются и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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