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Регина Воробьева и Андрей Орлов посетили отделение Самарской больницы им. Н.И. Пирогова, где помощь получают участники СВО

1 августа 2025 18:22
94
В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева совместно с министром здравоохранения региона Андреем Орловым посетили отделение Самарской городской клинической больницы 1 им. Н.И. Пирогова, где помощь получают участники специальной военной операции.

В отделении помощь участникам СВО оказывается по 3 профилям, проводятся плановые и экстренные оперативные вмешательства, этапы реабилитации.

"Врачи делают все возможное, чтобы возвращать здоровье нашим Защитникам Отечества. Обсудили с руководством минздрава и главным врачом, что требуется для отделения, наметили дальнейшие планы по развитию учреждения", - отметила Регина Воробьева.

Сегодня в Самарской области создана комплексная система поддержки участников, ветеранов СВО и их близких. По решению Губернатора Вячеслава Федорищева в регионе введены выплаты за ранения, увеличено количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Большое внимание уделяется социализации тем, кто вернулся из зоны проведения спецоперации, в том числе, через спорт. Регион стал одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО.Кроме того, в продолжение федеральной программы «Время героев» реализуется региональная – «Школа героев». Она создана по инициативе главы региона, чтобы ветераны, участники СВО, члены семей героев могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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