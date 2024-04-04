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Разработка СамГМУ позволяет персонализировано подбирать лечение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью

4 апреля 2024 17:17
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Работа над созданием продукта велась на кафедре пропедевтической терапии с курсом кардиологии СамГМУ под руководством д.м.н., профессора Юрия Щукина.

Ученые Самарского государственного медицинского университета создали компьютерную программу, позволяющую предсказать снижение фракции выброса левого желудочка (основного показателя насосной функции сердца) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) на основе клинических показателей и данных лабораторных методов исследования. Компьютерная программа позволяет облегчить работу практикующего врача и будет применяться при обучении студентов и ординаторов. Получено свидетельство о регистрации программы, планируется ее внедрение в работу Клиник СамГМУ.

У пациентов с ХСН необходимо измерять и контролировать значение фракции выброса левого желудочка сердца. Это ключевой показатель в оценке насосной функции сердца. Если эта функция снижается, прогрессирует сердечная недостаточность. У пациента появляются одышка, отеки, ухудшается общее состояние. Фракция выброса левого желудочка — основной классификатор сердечной недостаточности, от ее величины зависят подходы к ведению пациента.

«Фракция выброса левого желудочка является расчетным показателем, определяемым при эхокардиографии. С помощью оценки концентраций некоторых биомаркеров в крови возможно прогнозировать снижение фракции выброса левого желудочка и будущее ухудшение клинического состояния пациента на ранних этапах, до изменений инструментальных показателей, — пояснила врач-кардиолог Клиник СамГМУ Олеся Айдумова. — В разработанной нами программе учитывается концентрация определенных биомаркеров в крови пациента, его анамнез, возраст, клинические показатели. Внеся эти данные в программу, врач получает значение прогнозируемой фракции выброса левого желудочка. Ранняя персонифицированная диагностика на основе клинических и лабораторных параметров и динамическое наблюдение позволяют практикующему врачу своевременно оценивать эффективность лечения и при необходимости его корректировать».

Работа над созданием продукта велась на кафедре пропедевтической терапии с курсом кардиологии СамГМУ под руководством д.м.н., профессора Юрия Щукина.

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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4 апреля 2024  17:17
Разработка СамГМУ позволяет персонализировано подбирать лечение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью
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