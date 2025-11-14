Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение

14 ноября 2025 17:11
153
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение

Разработанный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) цифровой тонометр Health Check-Up прошел все квалификационные испытания и получил регистрационное удостоверение медицинского изделия (Г004-00110-00/03645445). Регистрационное удостоверение дает право на поставку оборудования в клинические учреждения и коммерческую реализацию на территории страны.

Автоматический тонометр с функцией дистанционной передачи данных Health Check-Up разработан специалистами Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ. Он предназначен для измерения артериального давления и определения частоты пульса пациента с последующей передачей результатов по беспроводным каналам связи Bluetooth и GSM в телемедицинские системы. Прибор работает совместно с платформой дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up и может быть интегрирован в медицинские информационные системы (МИС).

Тонометр Health Check-Up позволяет проводить дистанционный мониторинг пациентов и передавать результаты измерений в режиме реального времени, что особенно важно при реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Прибор выявляет нерегулярное сердцебиение и обеспечивает его индикацию на дисплее совместно с результатами измерения. Цветная подсветка значений артериального давления реализована согласно шкале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В разработке тонометра принимали участие опытные клинические эксперты СамГМУ: заведующие профильных кафедр и внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области.

Прибор будет востребован для оснащения кабинетов врачей ЛПУ, ФАПов и мобильных медицинских комплексов, а также при самодиагностике. Серийное производство запланировано на 2026 год с объемом выпуска не менее 10 тыс. единиц ежегодно.

Фото СамГМУ

