Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение

Разработанный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) цифровой тонометр Health Check-Up прошел все квалификационные испытания и получил регистрационное удостоверение медицинского изделия (Г004-00110-00/03645445). Регистрационное удостоверение дает право на поставку оборудования в клинические учреждения и коммерческую реализацию на территории страны.

Автоматический тонометр с функцией дистанционной передачи данных Health Check-Up разработан специалистами Института инновационного развития (ИИР) СамГМУ. Он предназначен для измерения артериального давления и определения частоты пульса пациента с последующей передачей результатов по беспроводным каналам связи Bluetooth и GSM в телемедицинские системы. Прибор работает совместно с платформой дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up и может быть интегрирован в медицинские информационные системы (МИС).

Тонометр Health Check-Up позволяет проводить дистанционный мониторинг пациентов и передавать результаты измерений в режиме реального времени, что особенно важно при реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Прибор выявляет нерегулярное сердцебиение и обеспечивает его индикацию на дисплее совместно с результатами измерения. Цветная подсветка значений артериального давления реализована согласно шкале Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В разработке тонометра принимали участие опытные клинические эксперты СамГМУ: заведующие профильных кафедр и внештатные специалисты министерства здравоохранения Самарской области.

Прибор будет востребован для оснащения кабинетов врачей ЛПУ, ФАПов и мобильных медицинских комплексов, а также при самодиагностике. Серийное производство запланировано на 2026 год с объемом выпуска не менее 10 тыс. единиц ежегодно.

Фото СамГМУ