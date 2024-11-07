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Разработанный в СамГМУ тренажер ReviVR получил регистрационное удостоверение в Казахстане

7 ноября 2024 11:23
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Разработанный в СамГМУ тренажер ReviVR получил регистрационное удостоверение в Казахстане

Мультисенсорный тренажер ReviVR, разработанный в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, получил регистрационное удостоверение в Казахстане. Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан зарегистрировало ReviVR как медицинское изделие. Удостоверение дает право на поставку тренажера в клинические учреждения и коммерческую реализацию на территории страны.

Для  подтверждения качества, эффективности и безопасности медицинского изделия потребовалось пройти начальную и специализированную экспертизы, лабораторные испытания и этап формирования заключения о безопасности. После успешного завершения всех процессов, тренажеру выдали удостоверение и присвоили номер РК МИ (МТ)-0№028626.

Аппаратно-программный комплекс ReviVR применяется для пассивной реабилитации людей с нарушениями двигательной функции нижних конечностей, в том числе после инсульта, а также нейрохирургических и спинальных операций. В тренажер заложили технологии виртуальной реальности и биологической обратной связи с возможностью решения когнитивных задач.

Реабилитация с ReviVR проходит под полным контролем специалиста. Врач надевает на пациента шлем виртуальной реальности и специальные сандалии со встроенными пневмокамерами, после чего погружает его в VR-среду, схожую с реальным миром, и предлагают совершить «прогулку». В процессе упражнения пациент видит перед собой виртуального помощника, демонстрирующего правильные паттерны движений. В это время человек может находиться в положении лежа, сидя или на вертикализаторе. 

Благодаря тренажеру ReviVR у пациентов активируется работа зеркальных нейронов, снижается страх падения, восстанавливается шагательный рефлекс и формируется координация движений.

Сегодня тренажер ReviVR используют более 110 реабилитационных центров России в более чем 30 регионах. С его помощью проведено свыше 71 тысячи сеансов реабилитации.

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