Разработанная СамГМУ телемедицинская платформа Health Check-Up поможет участникам кругосветного путешествия

169

Разработанная в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России платформа дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up поможет участникам второй кругосветной экспедиции «Клуба 5 Океанов». С помощью платформы Health Check-Up под контролем врачей сети клиник «Будь Здоров» будет проводиться мониторинг самочувствия участников путешествия, среди которых – люди с ограниченными физическими возможностями. Экспедиция стартует 24 ноября.

В рамках кругосветной экспедиции «Клуб 5 Океанов» будет реализован уникальный проект «Яхтинг без границ». Он организован при поддержке благотворительного фонда «Жизнь в Движении» и призван показать, что яхтингом могут заниматься все желающие.

Отслеживать самочувствие участников экспедиции будут на базе платформы Health Check-Up. Результаты измерений медицинских приборов автоматически через мобильное приложение отправляются на платформу и в единую информационную медицинскую базу данных.

Медицинское сопровождение участников экспедиции обеспечит федеральная сеть клиник «Будь Здоров». Врачи будут на связи с участниками, смогут в режиме онлайн отслеживать динамику показателей и быстро реагировать на их изменения, а также проводить онлайн-консультации.

Все члены экипажа уже прошли комплексные чек-апы, получили результаты обследований и паспорта здоровья от специалистов сети клиник «Будь Здоров», прошли обучение мерам оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации. Также все участники обучены правилам использования укладки для оказания экстренной помощи, которая имеется на борту.

Первая кругосветная экспедиция «Клуба 5 Океанов» завершилась в марте 2024 года. Участники прошли 30 тысяч морских миль и побывали в 25 странах на четырех континентах.