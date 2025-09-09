Путин поручил увеличить срок записи к врачу через "Госуслуги"

214

Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность повышения срока записи к врачу через портал "Госуслуги". Перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликован на сайте Кремля.

"Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в тексте поручений.

Ответственным за реализацию задачи глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина - он должен будет предоставить доклад о проделанной работе до 20 ноября 2026 года, пишет ТАСС.