94

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района.

Выполнены внутренние отделочные работы, благоустроена территория и установлена навигация. Во время ремонта специалисты оказывали медицинскую помощь в приспособленном помещении.

«В населенном пункте проживает порядка 150 жителей. Теперь условия в новом офисе врача общей практики намного лучше - современное, светлое и уютное здание скоро будет готово встречать пациентов. Это значительно улучшит оказание медицинской помощи», – рассказал главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году также завершены ремонтные работы ещё в 4 офисах врачей общей практики сел Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Ореховки и Герасимовки Алексеевского района.

Фото: минздрав СО