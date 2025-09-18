Я нашел ошибку
К сожалению, пострадали три человека.
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover
Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы.
Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря
В торжественной обстановке молодых сотрудников поздравили с присвоением специальных званий среднего начальствующего состава.
ГУ МВД СО: молодым сотрудникам органов внутренних дел вручили офицерские погоны
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В музее представлена информация о достопримечательностях Нефтегорского района, его истории, людях, внесших огромный вклад в развитие города и района.
После капремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района

18 сентября 2025 15:48
94
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района.

Выполнены внутренние отделочные работы, благоустроена территория и установлена навигация. Во время ремонта специалисты оказывали медицинскую помощь в приспособленном помещении.

«В населенном пункте проживает порядка 150 жителей. Теперь условия в новом офисе врача общей практики намного лучше - современное, светлое и уютное здание скоро будет готово встречать пациентов. Это значительно улучшит оказание медицинской помощи», – рассказал главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева Владимир Черкасов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году также завершены ремонтные работы ещё в 4 офисах врачей общей практики сел Богдановка и Зуевка Нефтегорского района, а также Ореховки и Герасимовки Алексеевского района.

 

Фото:  минздрав СО

Медицина

