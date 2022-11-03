Продолжается Всемирная неделя снижения потребления поваренной соли – с 31 октября по 6 ноября

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В среднем современный человек потребляет соли вдвое больше, чем необходимо. Это чревато гипертонией, проблемами сердечно-сосудистой системы и многими другими заболеваниями. Ведущие научные эксперты проекта «Здоровое питание» рекомендуют ограничить употребление поваренной соли.

Поваренная соль – основной источник натрия для организма человека. Это важный для организма элемент. И как его недостаток, который случается реже, так и гораздо чаще встречающийся избыток могут привести к проблемам со здоровьем. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в день – это около чайной ложки без верха. При этом среднее потребление соли составляет 9–12 г в день, что в два раза выше здоровых показателей. Это происходит и из-за использования большого количества соли при приготовлении пищи, и из-за дополнительного досаливания еды, и из-за того, что много соли содержат готовые продукты – от соленых снеков или колбас до хлебо-булочных изделий и консервов.

Повышенное потребление натрия и недостаточное поступление в организм калия способствуют повышению кровяного давления и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. У взрослых потребление менее 5 г соли в день помогает понизить давление и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта. Основная польза от сокращения потребления соли заключается в соответствующем снижении высокого кровяного давления. Согласно оценкам, сокращение потребления соли до рекомендованного уровня обеспечило бы предупреждение 2,5 млн случаев смерти в мире ежегодно.

«Практически вся территория Российской Федерации относится к территориям с природным дефицитом йода. Это значит, что в почве и в пресной воде уровень йода слишком низкий, чтобы обеспечить им организм через пищу. Чтобы избежать заболеваний, вызванных йододефицитом, в ежедневное меню необходимо включать йодированную соль и продукты с высоким содержанием йода. В сутки каждый человек должен получать не менее 150 микрограмм йода – эту потребность в йоде легко покрыть, заменив в своем питании обычную соль на йодированную», – комментирует директор Института клинической эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН, профессор, врач высшей квалификационной категории, эксперт проекта «Здоровое питание» Екатерина Трошина.

Какие простые шаги можно предпринять, чтобы перестать злоупотреблять солью?

1. Солите блюдо не в процессе приготовления, а непосредственно перед едой. В этом случае вкусовые рецепторы сразу получат сигнал о достаточной солености. Если же приправить пищу в процессе готовки, вкус соли становится менее выражен и организм не сразу «распознает» его. Отсюда – склонность досаливать готовую еду у многих любителей соленого.

2. Уберите солонку подальше с обеденного стола. Нередко мы сдабриваем еду по привычке, не задумываясь (и даже не попробовав). Если соли под рукой не будет – возможно, вы и не вспомните о ней.

3. Откажитесь от соленых закусок и продуктов быстрого приготовления. Орешки, чипсы, сухие супы, лапша, пюре из разряда «просто добавь воды» обычно снабжены смесью приправ и другими пищевыми добавками, куда входит очень много соли. Если отказаться от такой еды, рацион станет гораздо здоровее.

4. Употребляя консервированные овощи, сначала ополосните их от рассола в обычной воде. А если доступны свежие овощи, лучше отдать предпочтение им.

5. Обратите внимание на соль с пониженным содержанием натрия. Сейчас в магазинах встречаются упаковки с солью, где часть хлорида натрия заменена на соединения калия и магния. Такой продукт значительно полезнее. Также ряд исследований показали, что полезнее обычной поваренной соли является крупная морская соль. Процент содержания натрия в ней ниже, а химический состав богаче – за счет того, что в крупных кристаллах больше остаточной влаги.

6. Замените часть соли в рационе ароматными пряными травами. Привычные каждому укроп, петрушка, сельдерей и зеленый лук, а также более экзотические базилик, тимьян, розмарин, майоран, имбирь, тмин сделают вкус каждого блюда насыщенным и интересным. Кроме того, травы – источник антиоксидантов, которые сослужат хорошую службу иммунитету.

7. Разнообразьте рацион продуктами, богатыми калием (бананы, картофель, шпинат, фасоль, курага, чернослив, тыква, апельсины и др.). Калий помогает быстрее вывести излишки соли из организма.

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Фото: phere.com