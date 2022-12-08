пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом году грипп пришел в РФ «всерьез», передает телеканал «Россия 1».

По ее словам, это «именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью». Речь идет о вирусе гриппа А (H1N1) или так называемом свином гриппе, который первый раз появился в РФ в 2009 году. Он обладает высоким потенциалом распространения, указала Попова.

«И вызвал пандемию девятого-десятого годов», — продолжила она.

Руководитель ведомства добавила, что этот вариант вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы для этого вируса гриппа среди ослабленных людей, поэтому сейчас все меры, которые требуются, принимаются в полном объеме в зависимости от региона.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России в нынешнем эпидемическом сезоне ожидаются три волны заболеваемости гриппом. По словам специалиста, в настоящее время идет первая волна, вторая ожидается после новогодних праздников, а третья — в конце февраля, пишет Газета.