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Представители минздрава проконтролировали ход строительства новой поликлиники в микрорайоне Волгарь

4 мая 2022 16:29
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Специалисты ведомства посетили объект, встретились с представителями подрядной организации, а также обсудили вопрос оснащения будущего подразделения медицинской техникой.

Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с заместителем министра-руководителем департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения Асланбеком Майрамукаевым, руководителем управления организации материально-технического обеспечения Павлом Решетовым и главным врачом Самарской городской больницы №10 проконтролировали ход строительства новой поликлиники в микрорайоне Волгарь.

Специалисты ведомства посетили объект, встретились с представителями подрядной организации, а также обсудили вопрос оснащения будущего подразделения медицинской техникой.

Поликлиника возводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по возведению новых зданий медицинских организаций.

Строительство шестиэтажного здания, рассчитанного на прием 700 пациентов в смену, началось в июне 2021 года. В настоящее время работы выполнены на 27%. Строители приступили к отделочным работам на первом и втором этажах здания, возводятся перегородки третьего этажа, начат монтаж оконных конструкций.

«В 2021 году стартовала масштабная работа по модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Особое внимание уделяется обновлению условий оказания медицинской помощи, в том числе строительству и реконструкции зданий медицинских организаций. Так, в прошлом году в Самарской области возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. Новая поликлиника в микрорайоне Волгарь — один из крупнейших объектов проекта. Жители Куйбышевского района будут получать помощь в современном медицинском учреждении. Появится возможность недалеко от дома проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и все необходимые исследования в рамках первичной медико-санитарной помощи. Строительные работы начались в прошлом году, совместно с коллегами из министерства строительства осуществляем контрольные мероприятия», — подчеркнул Армен Бенян.

На встрече с представителями подрядной организации руководитель ведомства подчеркнул, ввести объект в эксплуатацию необходимо в срок. Важен контроль на каждом этапе строительства и оснащения поликлиники.
«Строительство нового подразделения позволит территориально приблизить качественную медицинскую помощь к населению микрорайона Волгарь, — отметил главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. — Жители микрорайона будут получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме в одном здании. В состав поликлиники войдут следующие отделения: лечебно-диагностическое с кабинетами врачей общей практики и узкопрофильных направлений, реабилитационное, хирургическое и отделение женской консультации. Здесь же будут расположены адаптированные для приема маломобильных групп населения помещения инфекционного профиля с отдельным входом и дневной стационар для взрослых и детей. Отделение, в том числе кабинеты функциональной диагностики, рентген-диагностики и неотложной помощи, будет оснащено современным оборудованием».
 

Фото:  pixabay

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Здравоохранение
Специалисты ведомства посетили объект, встретились с представителями подрядной организации, а также обсудили вопрос оснащения будущего подразделения медицинской техникой.
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