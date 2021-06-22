Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов сделал прививку от коронавируса

154

Сегодня первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.



«Сейчас вакцинация - это не просто забота о своем здоровье, но и ответственность перед другими людьми. Чтобы остановить новую инфекцию и как можно быстрее вернуться к обычной жизни, каждый из нас должен проявить активную гражданскую позицию. Сегодня доказано, что вакцина – самое надежное средство борьбы с вирусом. Кроме того, прививку желательно сделать летом, пока не наступил период сезонных простудных заболеваний.

Призываю всех позаботиться не только о себе, но и о своих близких и окружающих, в том числе, людях старшего поколения», - рассказал Виктор Кудряшов.