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Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов сделал прививку от коронавируса

22 июня 2021 15:14
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"Призываю всех позаботиться не только о себе, но и о своих близких и окружающих, в том числе, людях старшего поколения."

Сегодня первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

«Сейчас вакцинация - это не просто забота о своем здоровье, но и ответственность перед другими людьми. Чтобы остановить новую инфекцию и как можно быстрее вернуться к обычной жизни, каждый из нас должен проявить активную гражданскую позицию. Сегодня доказано, что вакцина – самое надежное средство борьбы с вирусом. Кроме того, прививку желательно сделать летом, пока не наступил период сезонных простудных заболеваний.
Призываю всех позаботиться не только о себе, но и о своих близких и окружающих, в том числе, людях старшего поколения», - рассказал Виктор Кудряшов.

Теги: Виктор Кудряшов сделал прививку

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