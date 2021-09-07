В Самарской области органы социальной защиты всего предоставляют 124 меры социальной поддержки

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Вчера, 6 сентября 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в работе которого приняли участие руководители и представители министерств и ведомств, главы муниципалитетов Самарской области.

Как отметила министр, органы социальной защиты всего предоставляют 124 меры социальной поддержки, которую получает 1 млн. человек, 25 выплат предоставляются с учетом доходов граждан и их семей. При этом с 2017 года общий объем выплат вырос с 15,6 млрд. рублей до 34,6 млрд. рублей в 2021 году. Индексация социальных выплат, их значительное увеличение положительно влияет на уровень доходов граждан в целом. Приоритетное внимание сегодня оказывается семьям с детьми, которым предоставляется 31 мера соцподдержки. В текущем году на эти цели направлено 18,5 млрд. рублей (2017 год – 6 млрд. рублей). В прошлом году по Указу Президента была введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Данная выплата финансируется из двух источников федерального и областного бюджетов. Реализовать указанную выплату удалось на месяц раньше установленного срока и охватить этой выплатой более 90 тысяч детей из 78 698 семей. Одним из механизмов, направленных на повышение реальных доходов граждан, является оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. Впервые такая помощь предоставляется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Общий объем финансирования более 1 млрд. рублей. Всего за период с 2010 года заключено более 21 тысячи контрактов. 36 мер поддержки оказывается пожилым гражданам.

«Благодаря решениям Президента страны и Губернатора региона нам удалось за два года фактически вдвое увеличить размер социальной помощи гражданам, что должно влиять на уровень их благосостояния. Эту работу необходимо продолжать», - заключил председатель регионального Правительства.