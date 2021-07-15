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Виктор Кудряшов принял участие в заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ

15 июля 2021 17:05
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Участники обсудили порядок предоставления субъектам РФ инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования.

В четверг, 15 июля 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума Правительственной комиссии Марат Хуснуллин.

Заседание, в котором приняли участие руководители 85 регионов РФ, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин и первый заместитель министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин, прошло в режиме видеоконференцсвязи. 

Участники штаба обсудили порядок предоставления субъектам Российской Федерации инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования. Напомним, решение о предоставлении регионам кредитов сроком на 15 лет под 3% годовых на масштабное обновление инфраструктуры было озвучено в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как отмечал Губернатор Дмитрий Азаров, Самарская область относится к числу регионов, которые последовательно работали над снижением государственного долга. По оценкам главы региона, Самарская область может привлечь на обновление инфраструктуры не менее 12 млрд рублей.

В регионе уже разработан ряд проектов, которые могут претендовать на получение средств по программе инфраструктурных кредитов. Это проект организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти, строительство проспекта Карла Маркса (магистраль «Центральная») в Самаре, проект развития метрополитена в областном центре, обновления парка подвижного состава пассажирских предприятий. В сфере жилищно-коммунального хозяйства регион подготовил проект реновации коммунальной инфраструктуры в исторической части г.о. Самара. Есть подробные планы развития туристско-рекреационного кластера «Самарская Лука», создания паломнического центра в селе Ташла Ставропольского района. В строительной сфере регион поборется за проект комплексной застройки территории в районе стадиона «Солидарность-Арена». 

 «Самарская область готова представить на рассмотрение федерального центра ряд проектов по развитию инфраструктуры. Необходимо в кратчайшие сроки проанализировать наши предложения, оценить их соответствие критериям Правительства РФ, с тем, чтобы уже в ближайшее время направить заявки в федеральный центр», -  подчеркнул Виктор Кудряшов.

По итогам совещания председатель регионального Правительства дал соответствующие поручения областным министерствам экономического развития, строительства, ЖКХ и транспорта.

 

Теги: Акценты В центре внимания Виктор Кудряшов заседание региональное развитие

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