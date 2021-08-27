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27 августа председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта «Карта жителя Самарской области».

В нем приняли участие представители руководства АО «НСПК» - оператора национальной платежной карты «МИР», руководители крупнейших банков-участников проекта, главы областных министерств и ведомств.

Карта жителя Самарской области - комплекс электронных сервисов для простого и комфортного решения повседневных задач: оплаты товаров и услуг, получения различных социальных выплат, оплаты проезда в транспорте и множества других целей.

Промышленная эмиссия Карты жителя Самарской области стартовала летом текущего года. О ходе реализации проекта сообщил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Участниками проекта сегодня являются три банка – ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Газпромбанк», «Солидарность». В настоящее время эмиссию осуществляет ПАО «Банк ВТБ». «Газпромбанк» и «Солидарность» готовятся начать выпуск в ближайшее время. Ведомство Константина Преснякова прорабатывает вопрос о расширении списка банков-эмитентов Карты. Предварительно согласие дали еще три банка.

Одним из сервисов Карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организаций сферы услуг. Сейчас держателям Карты предоставляется 16 скидок.

Первый вице-губернатор поручил Минпромторгу региона в сжатые сроки провести дополнительные переговоры с потенциальными партнерами проекта, привлечь к участию крупнейшие сети продуктового ритейла, чтобы Карта, позволяющая объединить скидки и бонусы различных торгово-сервисных организаций, стала максимально выгодной как покупателям, так и торговым сетям.

Важнейшей функцией Карты жителя является предоставление социальных сервисов. Министерство социально-демографической и семейной политики работает над тем, чтобы интегрировать функционал действующей в настоящее время социальной карты в Карту жителя Самарской области.

Председатель областного Правительства поручил министерству организовать работу по замене социальных карт на Карту жителя. «Более миллиона жителей области станут в этом году получателями социальных выплат, около 24 миллиардов рублей – тот объем средств, которые мы должны перечислить гражданам в виде различных мер социальной поддержки», - отметил Виктор Кудряшов.

Участники совещания пришли к решению, что информация о том, как и где можно оформить карту, появится во всех отделениях социального обеспечения граждан, больницах и поликлиниках.

С 1 сентября владельцы карт смогут оценить новую акцию: скидка на проезд в общественном транспорте для них составит 25% процентов. Акция продлится до конца года.

Особое внимание участники уделили перспективным сервисам и расширению функционала Карты. Сейчас в разработке – проекты по использованию Карты как полиса обязательного медицинского страхования, сервиса по представлению скидок на билеты в театры, пропуска на культурно-массовые и спортивные мероприятия, документа на проход в здания образовательных учреждений, возможность оплаты услуг ЖКХ и многое другое.

«Уверен, что Карта жителя Самарской области станет привычным и максимально удобным инструментом для жителей региона. Мы видим в этом продукте очень большой потенциал и сделаем все возможное, чтобы список услуг, которые граждане могут получить с помощью Карты, постоянно расширялся, и она была интересна абсолютному большинству самарцев и гостей региона», - подвел итоги Виктор Кудряшов.