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Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в регионе

21 июля 2021 18:17
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В 2021 году на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в регионе предусмотрено 2 743,17 млн. рублей, работы идут на восьми объектах.

В среду, 21 июля, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» — важной составляющей национального проекта «Экология».

В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, главы муниципалитетов, на территории которых ведется строительство и реконструкция очистных сооружений.

В 2021 году на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в регионе предусмотрено 2 743,17 млн. рублей, работы идут на восьми объектах. Это очистные сооружения в селе Солнечная поляна (Жигулевск); реконструкция ОКС в Новокуйбышевске, возведение станций очистки в Похвистнево, поселке Новокашпирский (Сызрань), реконструкция очистных в Отрадном, Нефтегорске, поселках Лебедь и Усть-Кинельский, расположенных на территории городского округа Кинель.

Ввод в эксплуатацию этих объектов в комплексе позволит ликвидировать сброс загрязненных сточных вод в Волгу на 19 057,1 тыс. куб.м в год. Завершение строительства новых очистных сооружений и старт их работы запланированы на 2022 год.

На совещании подробно проанализировали ход работ на каждом из объектов, особое внимание по традиции уделили тем муниципалитетам, где наметился риск отставания от графика, подводят подрядчики или возникли объективные трудности.

Среди муниципальных образований в числе антилидеров по реализации проекта – Жигулевск, Новокуйбышевск, Похвистнево. Нередко снижение темпов работ вызвано объективными причинами — увеличением стоимости материалов и оборудования.

Председатель областного Правительства отметил, что руководство области учло этот фактор и зарезервировало в бюджете региона средства на компенсацию рисков, связанных с удорожанием материалов.

«Прошу вас системно, жестко, но конструктивно работать с подрядчиками. Важно, чтобы они понимали: удорожание материалов не должно сказаться на темпах строительства. Ищите компромиссы, добивайтесь взаимопонимания, приходите, где нужно, к компромиссам. Соблюдение сроков строительства объектов в рамках нацпроектов – ответственность глав муниципальных образований, срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию абсолютно недопустим, —  обратился к руководителям муниципальных образований Виктор Кудряшов. – Трудности, связанные с соблюдением сроков, испытывают все. Но те регионы, которые смогут их преодолеть, получат дополнительное финансирование. Главы муниципалитетов должны проявить настойчивость».

На совещании обсудили также ход исполнения федерального проекта «Чистая вода». В 2021 году реконструкция или строительство запланированы на шести объектах водоснабжения.

На двух из них работы ведутся с прошлого года. Это реконструкция водозабора с водопроводом в селе Орловка Кошкинского района и насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями в Большой Глушице.

В этом году старт дан работам на четырех объектах водоснабжения –  НФС водозабора в Отрадном (реконструкция), строительство водопровода в селе Августовка (Большечерниговский район), второй этап водоснабжения  Нефтегорска (Ветлянский артезианский водозабор), водоснабжение микрорайона «Е» в г. Нефтегорске. Все контракты на работы заключены.

Кроме того, в текущем году в плане работ – продолжение строительства Пестравского группового водопровода.

В целом объем средств на финансирование семи этих объектов составляет 1 243,91 млн. рублей. В 2021 году на реализацию федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено 725,20 млн. рублей.

Исполнение мероприятий программы позволит обеспечить качественной питьевой водой более 73 тысяч  человек.

Три объекта: реконструкция водопровода в Орловке, строительство водовода в микрорайоне «Е» Нефтегорска, строительство Пестравского группового водопровода планируется завершить в этом году.

Теги: Акценты В центре внимания Виктор Кудряшов нацпроект "Экология" совещание

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