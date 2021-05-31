Виктор Кудряшов провел видеоконференцию по вопросам обеспечения безопасности граждан в весенне-летний период

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31 мая председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел видеоконференцию с главами всех муниципальных образований региона. Совещание было посвящено вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан в весенне-летний период.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова первоочередное внимание участники совещания уделили рискам и угрозам, связанным с весенне-летним пожароопасным периодом. Рекордно высокие температуры в апреле и мае повлияли на статистику пожаров – специалисты фиксируют их значительное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пожароопасный период стартовал раньше обычного – 7 апреля. А первый ландшафтный пожар в текущем году также был отмечен в рекордно ранние сроки – 13 апреля.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко привел цифры: если в прошлом году на текущую дату было зафиксировано 2807 техногенных пожаров, то в этом году их число составило уже 3546, причиной 1807 пожаров стал неконтролируемый пал сухой травы (в прошлом году отмечено 1359 случаев пала). Зафиксированы отдельные случаи перехода ландшафтных пожаров на строения, к счастью, нежилые.

Тревожная ситуация сложилась и с лесными пожарами. «За прошедший период 2021 года на территории лесного фонда Самарской области зафиксировано 30 лесных пожаров на общей площади 94 га. Всего с начала года зарегистрировано 44 лесных пожара на общей площади 110 га. По сравнению с 2020 годом в лесном фонде произошло увеличение количества возгораний практически в 10 раз», – сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов.

Виктор Кудряшов призвал глав муниципалитетов активнее информировать жителей о действующем запрете на посещение лесов, привлекать к этой работе муниципальных депутатов.

На совещании решали, какие меры помогут избежать трагических сценариев, связанных с пожарами, которые имели место в других регионах. Глава областного кабмина обратился к руководителю департамента общественной безопасности Юрию Иванову:

«Ситуация очень тревожная, считаю, что имеют место организационные сбои. В Самарской области разработан и утвержден план мер по обеспечению противопожарной безопасности. Необходимо до 10 июня разобраться, как справляются с этой работой в каждом муниципалитете, оценить деятельность муниципальных органов власти, и о случаях неисполнения доложить мне».

По прогнозам синоптиков, после относительно прохладной недели в области вновь установится сухая и жаркая погода, а значит, опасность сохраняется. Бороться с «организаторами» неконтролируемых палов – наиболее частой причиной пожаров – будут и с помощью административных мер. Правительство региона приняло решение, в соответствии с которым предприятия, которые не соблюдают мер противопожарной безопасности в процессе сельхозпалов, не получат мер государственной поддержки. Кроме того, муниципалитетам поручено выявлять виновников пожаров и привлекать их к административной ответственности.

Участники совещания обсудили вопросы безопасности на водных объектах. Пляжный сезон официально не стартовал, но из-за сухой и жаркой погоды жители области фактически его открыли.

«За последние пять лет на водных объектах погибло 247 человек. В этом году – в местах несанкционированного отдыха на водных объектах погибли 13 человек», – сообщил Олег Бойко. Глава регионального управления МЧС доложил также об изменениях требований к оборудованным пляжам. Это, прежде всего, обустройство поста спасателей с обзором всей территории отдыха.

Виктор Кудряшов отметил, что в текущем году на территории региона планируется обустроить 50 оборудованных пляжей.

«Лето, по прогнозам синоптиков, будет жарким. Напомню, что в 2019 году, когда было введено достаточно большое количество пляжей – у нас было отмечено значительно меньше трагических случаев на воде. Эта работа приносит реальный результат, прошу муниципалитеты активно ей заниматься», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Отдельно рассмотрели участники совещания вопрос, связанный с состоянием посевов сельскохозяйственных культур.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин доложил, что аномально жаркая погода в период 9-25 мая значительно ухудшила состояние сельхозкультур. Сельхозпроизводители фиксируют дефицит продуктивной влаги в пахотном слое почвы и значительное превышение значений среднесуточных температур воздуха. Особенно опасно для посевов при таких высоких температурах усиление ветра – его скорость достигала 10-19 м/с. В связи с этим в текущем году сельхозпроизводители не прогнозируют высоких урожаев, а значит, и доходов.

Эффективным механизмом снижения рисков, связанных с производством продукции растениеводства, является агрострахование. Согласно действующему законодательству, сельскохозяйственные товаропроизводители по договорам сельскохозяйственного страхования, заключенным до 01.07.2021, уплачивают 50% от начисленной страховой премии.

Можно застраховать сельхозкультуры от воздействия опасных для агропроизводства природных явлений и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, природный пожар), распространения вредителей.

В то же время, по данным страховых компаний, в настоящее время застраховано всего 111,8 тыс. га посевов, что составляет 5,3% от общей посевной площади (2125 тыс. га).

Сев яровых подходит к завершению, и для того чтобы оформить договор страхования, у сельхозпроизводителей остается совсем немного времени.

Председатель Правительства области призвал сельчан еще раз взвесить риски и проработать вопрос, при этом попросил обратить особое внимание на такую возможность аграриев Пестравского и Хворостянского районов.

«Мы все не должны забывать, что работаем в зоне рискованного земледелия, что после периода урожаев, раз в 5-6 лет, наступает мощнейшая засуха. Прибыль сельхозпроизводителей области в минувшем году составила 16,5 млрд рублей. Прошу глав муниципалитетов еще раз поговорить с руководителями предприятий АПК, убедить их найти средства на страхование», – сказал первый вице-губернатор.

Участники совещания детально проанализировали ситуацию с отловом бродячих животных. На днях в Южном городе собаки напали на пожилую женщину, пострадавшая впоследствии погибла. В настоящее время ведется расследование, на территории хозяйства, где произошел инцидент, выявлены многочисленные нарушения, его деятельность приостановлена.

Вместе с тем, по информации, которая была озвучена на совещании, в текущем году из бюджетов всех уровней на отлов бродячих животных, их содержание в приютах, стерилизацию и другие мероприятия выделено более 40 млн рублей. В ближайшее время будет выделено еще 25 млн рублей из областного бюджета. При необходимости эта сумма может быть увеличена, условием должно стать исполнением муниципалитетами всех обязательств по отлову животных и обоснованию необходимости выделения дополнительных средств.

При этом первый вице-губернатор поручил руководителю департамента ветеринарии Самарской области Вячеславу Ильичеву организовать более строгий контроль за эффективностью расходования средств: «Необходимо изучить опыт Нижнего Новгорода, где удалось в значительной степени решить проблему. Кроме того, прошу назначить заместителя руководителя департамента, который будет уделять приоритетное внимание этому вопросу, постоянно отслеживать ситуацию в разрезе муниципалитетов».

Виктор Кудряшов призвал также глав Самары и Новокуйбышевска – муниципалитетов, где проблема является особенно актуальной, создать специализированные подведомственные организации по отлову животных.

фото: sova.info