В Самаре прошла акция «Безопасный вокзал» для детей с ОВЗ 

На железнодорожном вокзале Самары прошла Всероссийская социальная акция «Безопасный вокзал» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Главная задача проекта – помочь детям самостоятельно безопасно пользоваться вокзалом. Для этого они не только получили инструкции, но и выполнили необходимые действия в комфортной обстановке при поддержке подростков и взрослых.

Помогали ребятам железнодорожники и участники корпоративного социального проекта РЖД «ТИН-клуб Страны железных дорог».

На игровых экскурсиях ребята познакомились с устройством вокзала и потренировались в действиях, которые пригодятся им в поездках.

Программа на вокзале была построена как репетиция будущего путешествия: дети последовательно прошли маршрут от входа на вокзал и досмотра до выхода к платформе.

На игровых станциях они научились:

пользоваться камерой хранения

находить нужную информацию в билете и на табло

ориентироваться по указателям

обращаться за помощью к сотрудникам

Отдельное внимание уделили правилам безопасного поведения.

Уверены, что такой опыт поможет ребятам увереннее чувствовать себя в реальной поездке, сообщает пресс-служба КбшЖД

Фото: .пресс-служба КбшЖД