В Самарской области развивают испытательную базу беспилотных систем в сельском хозяйств

Агродроны обработали рекордные 292 тысячи гектаров в Самарской области: регион укрепляет статус федерального центра компетенций по беспилотным системам в АПК

В Самарской области развивают испытательную базу беспилотных систем в сельском хозяйстве, расширяют применение агродронов и поддерживают приобретение современной техники.

Направление развивается в рамках задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»: внедрения современных технологий в АПК, повышения эффективности сельскохозяйственного производства и укрепления технологической независимости. В регионе формируется комплексная система работы с беспилотными решениями — от испытаний и совершенствования технологий до оказания услуг хозяйствам и поддержки приобретения оборудования.

Возможности обновлённого беспилотника С-80 версии 2.0 представили аграриям в Красноярском районе. Мероприятие объединило более 40 представителей агропромышленного комплекса, отраслевых экспертов и партнеров. В ходе практической части участники оценили работу С-80 в реальных условиях: дрон продемонстрировал стабильность полета, повышенную маневренность и уверенный облет препятствий.

Рост применения БПЛА в Самарской области впечатляющий. Если в 2024 году с помощью дронов было обработано 22 тыс. га, а в 2025 году — уже 167,6 тыс. га, то в текущем 2026 году сезонный рубеж в 292 тыс. га, при задействованных 102 беспилотных летательных аппаратах.

Вместе с тем для предприятий, выбирающих приобретение собственной техники, по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева разработана и действует мера господдержки. Аграрии могут получить субсидию до 40 процентов затрат на приобретение беспилотных систем (взлетной массой от 30 до 500 кг), а также оборудования точного земледелия: навигационных систем, автопилотов, датчиков и бортовых компьютеров.

Фото: Самарская область