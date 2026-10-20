В губернии выбрали «Хозяйку села»

В селе Кошки состоялся финал областной акции «Хозяйка села – 2026». Награды получили 27 победительниц из 12 районов региона. Уже 20 лет проект «Союза женщин» и правительства Самарской области отмечает жительниц, чей труд и энергия меняют жизнь сельских территорий к лучшему.

«Сегодня мы чествуем тех, кто стал сердцем и душой нашей земли. Ваша жизнь – пример истинного трудолюбия», – подчеркнула председатель региональной общественной организации «Союз женщин» Наталья Идиятуллина. Дату финала приурочили к Международному дню сельских женщин, который отмечается 15 октября.

Участниц поздравил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Посашков. Он зачитал приветственный адрес от заместителя председателя правительства региона – министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Попова.

Сергей Посашков также рассказал о новых возможностях: с этого года губерния участвует во всероссийском конкурсе «Женщины в АПК». Две представительницы региона уже вышли в финал и представили свои достижения на выставке «Золотая осень». Замминистра подчеркнул, что об успехах сельских тружениц должны знать на федеральном уровне, и пригласил их участвовать в следующем сезоне.

Почётными гостями праздника стали глава Кошкинского района Антон Широков, заместитель главы Нефтегорского района по социальным вопросам Сергей Абрамович и председатель областной организации профсоюза работников АПК Владислав Макеев.

Конкурс объединил пять номинаций. Самой многочисленной стала «Женщина – работник бюджетной сферы»: награды получили 11 участниц. Среди них – Татьяна Хабарова из Похвистневского района, которая работает в социальной сфере с 1994 года.

«Мы, социальные работники, всегда рядом – готовы поддержать в любое время года и в любую погоду. Приходим туда, где нас ждут», – поделилась Татьяна.

В номинации «Женщина – работник сельского хозяйства» отметили шесть участниц. Самая молодая – Олеся Кирилина из Хворостянского района. Она сменила работу банковского аналитика на птицеводство в селе Новотулка. Сегодня на её ферме около 700 птиц, открыты перерабатывающий цех и фирменный магазин.

«Хочется подать пример другим и показать, что сельское хозяйство – это не пережиток прошлого, а современная отрасль, в которой можно и нужно успешно развиваться», – рассказала Олеся.

Ещё одна лауреатка – Людмила Конобеева из Сергиевского района. Она выращивает зерновые и подсолнечник, развивает животноводство, а также является старостой села и депутатом сельского поселения Захаркино.

«Наше фермерское хозяйство – дело семейное. И передать его есть кому: у меня трое детей и тринадцать внуков», – отметила Людмила.

Завершился праздник передачей переходящего символа конкурса. В 2027 году финал «Хозяйки села» примет Нефтегорский райо, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Самарской области.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области