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На Сызранском мусоросортировочном комплексе, на ленте транспортера, обнаружили мешок со щенком

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На Сызранском мусоросортировочном комплексе произошла история, которая потрясла весь коллектив. В одну из смен дежурный бригадир Елена заметила на ленте транспортера подозрительный мешок.

На Сызранском мусоросортировочном комплексе произошла история, которая потрясла весь коллектив.

В одну из смен дежурный бригадир Елена заметила на ленте транспортера подозрительный мешок. Каково же было ее удивление, когда внутри она обнаружила... живого щенка. Малышка чудом осталась жива после того, как проделала путь в мусоровозе от контейнерной площадки.

Кроху назвали Найдой — от слова «найдёныш». Сегодня она — всеобщая любимица и настоящий талисман предприятия. Сотрудники говорят, что Найда полностью освоилась и чувствует себя в безопасности.

Специалисты комплекса отмечают, что это далеко не первая подобная «находка», сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба Минприроды Самарской области

Теги: Сызрань

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