Виктор Кудряшов провел оперативное совещание правительства Самарской области  

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23 августа председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие члены Правительства, руководители ведомств региона, главы крупнейших муниципалитетов.

Совещание началось с доклада заместителя начальника ГУ МЧС России по Самарской области Александра Чуйкова об оперативной обстановке. В выходные на территории региона произошла чрезвычайная ситуация, связанная с лесным пожаром в национальном парке «Бузулукский бор».



Как доложил Александр Чуйков, площадь, пострадавшая от огня, составила 5 тысяч гектаров, была велика опасность, что огонь перекинется на Борское. В настоящее время в тушении пожара задействованы два военных вертолета МИ-8, три пожарных поезда, 104 человека из подразделений 2-й Армии, авиация ГУ МЧС по Самарской области. Всего к ликвидации пожара подключены 696 человек и 183 единицы техники.



В регионе был создан оперативный штаб по ликвидации пожара в Бузулукском бору, который возглавил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С первого дня Глава региона находился на месте происшествия. Здесь же работали Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр лесного хозяйства и охраны окружающей среды Александр Ларионов, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов и другие члены Правительства. Штаб принимал оперативные решения по организации тушения пожара, привлечению дополнительных сил и средств, обеспечению мер безопасности для жителей населенных пунктов.



Виктор Кудряшов напомнил региональным министрам о принятых накануне ночью решениях штаба: «При грамотной общей работе МЧС, Минлесхоза, подразделений Вооруженных Сил, хочу отметить, что угроза не миновала, еще очень многое предстоит сделать. Прошу в кратчайшие сроки исполнить поручения оперативного штаба».

Министру транспорта Ивану Пивкину поручено совместно с РЖД координировать работу пожарных поездов, руководителю департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову предстоит обеспечить устойчивую радиосвязь в районах, примыкающих к лесным массивам, Юрию Иванову – проработать вопрос о воздушной поддержке силами вертолетов с водосбрасывающим оборудованием, муниципалитетам – проверить готовность подразделений и состояние противопожарных водоемов.

Правоохранительные органы в настоящее время ведут расследование причин возникновения пожара.



На текущей неделе, отметили участники совещания, сохранится жаркая и сухая погода, а значит, остается в силе и запрет на посещение лесов.

В рамках повестки региональный кабинет министров обсудил ход реализации национальных проектов. Особое внимание члены Правительства обсудили исполнению нацпроекта «Культура», прежде всего вопросам реконструкции, строительства и оснащения объектов культуры в регионе.



Как сообщила министр Татьяна Мрдуляш, в рамках национального проекта в Самарской области в 2021 году ведутся работы по капитальному ремонту десяти зданий сельских домов культуры и четырех зданий детских школ искусств. В полном объеме завершены работы на двух домах культуры – СДК села Масленниково в Хворостянском районе и РДК «Дружба» в селе Сергиевск, и Детской школе искусств села Подбельск.

Полным ходом идет капитальное строительство новых объектов – домов культуры в селе Тимашево (Кинель-Черкасский район) и в поселке Глушицкий (Большечерниговский район).

Кроме того, в 2021 году в Самарской области будет создано шесть модельных библиотек: в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Новый виртуальный концертный зал в Кинеле, работа над которым шла в этом году, уже открыт.



«Рисков невыполнения показателей по строительству и реконструкции объектов культуры нет», – доложила министр.

На оперативном совещании обсудили также вопрос о статусе реализации регионального проекта «Цифровая экономика». Одна из задач, которые стоят в текущем году перед департаментом информационных технологий и связи региона – содействие цифровой трансформации судебной системы.



Как сообщил руководитель службы мировых судей Олег Круглов, к настоящему времени все 23 здания, где расположены мировые суды Самарской области, подключены к скоростной сети Интернет. Решаются вопросы по созданию защищенной сети передачи данных на судебных участках мировых судей Самарской области для включения их в единое информационное пространство ГАС «Правосудие». Это позволит обеспечить доступ судебных участков мировых судей Самарской области к сервису «Электронное правосудие», а значит, позволит подавать в суды общей юрисдикции процессуальные документы в электронном виде. Важным этапом работы станет также подключение к сервису ГАС «Правосудие», обеспечивающему межведомственное электронное взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов России. Работы идут точно по графику и планируются к завершению в ноябре-декабре 2021 года.