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19 августа председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. В нем приняли участие президент Ассоциации «Союз работодателей» Самарской области» Алексей Гусев, председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, министр труда Ирина Никишина. В режиме видеоконференции к разговору подключились руководители министерств и ведомств региона, главы крупнейших предприятий.



Участники заседания обсудили вопросы правовой помощи работникам предприятий. Обеспечение прав сотрудников на достойные условия труда было и остается приоритетом в работе профсоюзов, правовая помощь – важный аспект в решении этой задачи. Как сообщил Дмитрий Колесников, чаще всего работникам предприятий требуются юридические консультации по таким вопросам, как доплаты за вредные условия труда, перевод в другую местность, увольнение в связи с сокращением штата, индексации заработной платы, порядок оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Вместе с тем, появляется новый блок вопросов, напрямую связанный с реалиями жизни в условиях пандемии – работа в дистанционном режиме, добровольность вакцинации, оплата нерабочих дней в период ввода ограничений. В 2021 году с участием юристов профсоюза проведено более 500 проверок работодателей, рассмотрено более 4,5 тысяч обращений, обеспечено сопровождение почти 400 дел в судах.

Виктор Кудряшов акцентировал внимание собравшихся на опыте создания на предприятиях комиссий по трудовым спорам. Благодаря работе таких комиссий удается находить решение вопросов до стадии судебных разбирательств.



Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос «О ходе реализации Распоряжения Губернатора «О мерах по обеспечению развития социального партнерства в сфере труда на территории Самарской области». Председатель Федерации профсоюзов Самарской области подчеркнул, что наш регион – один из немногих, где принят такой документ. Развитие социального партнерства, расширение списка предприятий, на которых заключены коллективные договоры с сотрудниками – задачи, которые ставит перед комиссией Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как сообщил в своем докладе Алексей Гусев, многие предприятия в последнее время расширяют спектр мер поддержки своих работников, увеличивают объем социальных выплат, вводят новые виды помощи, связанные с защитой здоровья коллективов и сотрудников в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Некоторые компании ввели систему поощрения сотрудников, прошедших вакцинацию: они получают премии, дополнительные отпуска и путевки на базы отдыха.



«Сегодня мы отмечаем очевидные признаки восстановления экономики, и это вселяет определенный оптимизм. У нас растёт индекс промышленного производства, мы лидеры в Приволжском федеральном округе по росту инвестиций. Всё это создаёт хорошую базу и для роста заработной платы, и для дополнительных мер социальной поддержки сотрудников», –подчеркнул Виктор Кудряшов.

Члены комиссии обсудили вопросы предоставления социальной помощи в рамках социального контракта. В этом году размер максимальной суммы выплаты по соцконтракту изменился на порядок – с 50 до 250 тысяч рублей. В списке направлений поддержки – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, ведение подсобного хозяйства. Напомним, Самарская область была одним из пилотных регионов, где впервые в 2010 году была реализована такая мера поддержки.



С 2021 года объем финансирования этого направления значительно вырос, существенно изменен механизм предоставления меры поддержки. Впервые социальная помощь в виде социального контракта предоставляется на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн руб.) и регионального (367,1 млн руб.) бюджетов. Общий объем финансирования – 1,049 млрд руб. Ранее на эти цели за счет средств областного бюджета направлялось не более 50 млн руб. в год. Прогнозируемое число получателей соцвыплаты – более 10 тысяч семей. Это семьи с детьми, семьи с неработающими инвалидами и пенсионерами, одиноко проживающие инвалиды и пенсионеры и другие категории. Выплата может быть либо ежемесячной, либо единовременной.



Председатель областного Правительства предложил расширить этот список, включив в него граждан, которым предоставляется социальное жилье, в том числе детей-сирот и переселяющихся из аварийного жилого фонда.

«Предоставления такой меры поддержки должно не просто помочь преодолеть временные трудности, но и стимулировать каждого человека поменять социальную стратегию жизни, чтобы он смог встать на ноги, получить профессию, обеспечить себе стабильный доход», – отметил Виктор Кудряшов.



В заключение заседания участники заседания рассмотрели вопрос о реализации мероприятий по снижению смертности, сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни населения Самарской области и опыте внедрения корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте. В текущем году областной минздрав начал работу по направлению «Профиль здоровья промышленного предприятия».



При содействии медиков в текущем году на 20 предприятиях Самары и Тольятти разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению общественного здоровья.

Центры здоровья организовали 874 выезда для комплексного обследования и динамического наблюдения пациентов. Обследовано 18 389 человек.



Медики проводят мониторинг состояния здоровья работников, информируют о факторах риска, рассказывают о тонкостях правильного питания и здорового образа жизни, вместе с руководством предприятий создают условия для занятия физкультурой и отдыха работников.

Председатель комиссии рекомендовал Союзу работодателей и профсоюзным организациям изучить полезный опыт и внедрять его на предприятиях региона.