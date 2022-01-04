Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый в 2022 году грузовой корабль "Прогресс МС-19" отправится на орбиту 15 февраля.
Три транспортных грузовых корабля "Прогресс МС" будут запущены к МКС с Байконура в текущем году
Отмечается, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
Появляются целые кварталы, где говорят только на русском. Некоторые соотечественники даже занялись политикой.
Последние четыре года россияне активно скупают недвижимость в Турции
На главной ледовой арене площадью 1680 кв. м ежедневно проходят бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию.
Массовые катания на коньках: Дворец спорта в Самаре посетили сотни любителей спорта 
В Самаре за сутки заболели 78 человек.
4 января в регионе подтверждены 219 новых случаев коронавирусной инфекции
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
На заседании оперативного штаба СО предупредили об опасности самолечения. 
Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба
Экипаж запросил эвакуацию из-за ледообразования.
Экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия из-за ледообразования
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.29
0.64
EUR 84.07
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти пройдет акция по вакцинации от гриппа и коронавируса «Здоровое Рождество»
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи

4 января 2022 22:28
170
Отмечается, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, передают РИА Новости.

"Председатель Правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", - сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением.

"Предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии, а также для лечения пациентов с инсультом.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Отмечается, что в новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции.
4 января 2022  22:28
Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
170
Самарская область вошла в четверку лидеров среди регионов России по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
3 января 2022  16:27
Регион получил дополнительные средства на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
768
1 января первыми родились Егор и Ева. 
1 января 2022  20:52
В новогоднюю ночь в областном Перинатальном центре на свет появилось 3 девочки и 4 мальчика
1278
Самарцев предупреждают о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой
31 декабря 2021  12:45
Самарцев предупреждают о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой
1596
31 декабря 2021  11:24
Генетические ДНК тесты и не только – ДНК Центр в Москве
411
31 декабря 2021  11:17
Вывод из запоя на дому – профессоинально в Санкт-Петербурге
410
Дети, находящиеся на лечении в самарских больницах, не остались без праздника.
30 декабря 2021  19:38
Дед Мороз с помощниками-снеговиками поздравили ребят в самарских больницах
1054
30 декабря 2021  19:11
Снег и гололед: рекомендации травматолога больницы Пирогова
1049
Сегодня на Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр возложена задача цифровизации здравоохранения в губернии.
30 декабря 2021  18:48
40 лет назад был создан Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр
1041
Служба  неотложной помощи на все  выходные и праздничные дни  продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00, для оказания неотложной помощи жителям.
30 декабря 2021  17:29
О работе медучреждений региона в новогодние праздники
1004
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
2995
Весь список
В центре внимания
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
4 января 2022  18:11
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
245
На заседании оперативного штаба СО предупредили об опасности самолечения. 
4 января 2022  18:06
Виктор Кудряшов провел заседание оперативного штаба
257
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
4 января 2022  13:08
В Самаре состоялся премьерный показ уникального 3D-мэппинг-шоу «И пусть светлее станет мир!»
329
На что вырастут цены в 2022 году
4 января 2022  10:31
На что вырастут цены в 2022 году
371
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
2 января 2022  12:35
Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения
1011
Весь список