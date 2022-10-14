Подготовка врачей будущего: обучение в базовых и опорных школах СамГМУ станет более индивидуальным и системным

142

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России состоялась встреча руководства вуза с директорами базовых и опорных школ СамГМУ при участии заместителя министра образования и науки Самарской области. Участники подвели итоги совместной работы и обсудили планы на следующий год.



В рамках проекта «Базовые и Опорные школы СамГМУ» за 2021-2022 учебный год провели 7 образовательных курсов: «Юный хирург», «Юный травматолог», «Домашняя аптечка» и другие. Для школьников проводили экскурсии в анатомический музей СамГМУ, Клиники СамГМУ и другие структуры вуза. Также ребята участвовали в мероприятиях, проводимых в «Точке кипения СамГМУ», заседаниях студенческих научных кружков, научно-практической конференции и многом другом. В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 3 тысяч школьников.



В 2022-2023 учебном году запланирован новый формат обучения для школьников из базовых и опорных школ СамГМУ. Разработана программа для учащихся с 8 по 11 класс, рассчитанная на четыре года. Для каждой возрастной категории курсы подобраны согласно учебной программе и запросам самих школ.



С октября по апрель каждый четверг в школах будут проходить занятия с использованием дистанционных технологий — День СамГМУ.



Для 9, 10 и 11 классов разработаны уникальные трехгодичные программы, которые позволят ученикам подготовиться к поступлению в вуз и принять правильное решение при выборе профессии. Занятия будут вести сотрудники кафедр, кандидаты и доктора наук. А для ребят 8 классов подготовлена серия медицинских квестов, на которых они смогут познакомиться с профессией врача.



В этом году будут также организованы школьные отряды волонтеров-медиков, которые не только будут принимать активное участие в мероприятиях, но и сами их организовывать.



Кроме того, в опорных школах будут проводиться выездные интенсивы с участием преподавателей СамГМУ с уникальной образовательной программой.



Заместитель министра-руководитель департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности министерства образования и науки Самарской области Елена Пинская отметила, что СамГМУ продолжает работать в проактивном режиме.



«Я рада, что сеть учреждений общего образования, с которой работает СамГМУ, расширяется, — говорит Елена Пинская. — При этом проект создания базовых и опорных школ не привнесен извне, а создан в стенах университета. Этот проект, в отличие от нескольких других проектов профильных классов, сопровождается серьезным наполнением — не только научным, практическим, но и собственным, разработанным в СамГМУ оборудованием и программным обеспечением. Надеюсь, что число сильнейших выпускников медицинских классов, выбравших наш лучший медицинский вуз, будет увеличиваться. Медики для Самарской области крайне важны, и два года пандемии это доказали».



«Наша задача — получить сильных абитуриентов, которые уже “пропитаны” духом СамГМУ. В этом году из всех поступивших к нам в вуз 145 ребят — выпускники базовых и опорных школ. Это уже более мотивированные абитуриенты, они знакомы с нашей инфраструктурой, преподавателями. Поэтому мы будем наращивать усилия, чтобы таких ребят стало больше. СамГМУ — один из лидеров в стране по качеству образования. У нас сочетается классическое медицинское образование и инновационные технологии в обучении. Созданы научно-исследовательские лаборатории, где студенты своими руками, например, будут печатать части тела на 3D-принтере. Активно оснащаем наши кафедры и Клиники. Вуз активно развивается, и я благодарю базовые и опорные школы за совместную, и, подчеркну — очень важную работу. Потому что мы вместе готовим врачей будущего», - отметил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.



Проект «Базовые и Опорные школы СамГМУ» — уникальный для России. В рамках этого проекта школьники получают возможность углубленно изучать предметы, необходимые для поступления в медицинский университет, познакомиться с профессией врача и примерить ее на себя, пользоваться учебными материалами и инновационными разработками СамГМУ. В этом году по итогам конкурса статус «Опорная школа СамГМУ» присвоен 6 общеобразовательным учреждениям. «Базовыми школами СамГМУ» стали 29 общеобразовательных учреждений Самары и Самарской области. В этом году университет вышел за пределы региона — статус базовых школ получили также «Лицей № 55» города Пензы и «Многопрофильный лицей № 11 им. В. Г. Мендельсона» города Ульяновска.



Ранняя профориентация школьников – одна из действенных мер в решении вопроса обеспечения медучреждений квалифицированными кадрами. Кроме того, в Самарской области для начинающих врачей действуют различные меры поддержки. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в прошлом году были увеличены выплаты молодым специалистам наиболее востребованных и дефицитных специальностей. Сейчас они составляют 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Был расширен и перечень специальностей, представители которых могут претендовать на эту выплату. Также молодым врачам компенсируются проценты по ипотеке, предоставляется служебное жилье, выплачиваются стипендии целевым студентам.