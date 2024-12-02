Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве задержали робопса-наркокурьера
В Москве задержали робопса-наркокурьера
Бутерброд с красной икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года
Бутерброд с красной икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года
В Самаре готовят к открытию обновленное здание бывшего кинотеатра «Россия»
В Самаре готовят к открытию обновленное здание бывшего кинотеатра «Россия»
В Борском районе от отравления газом пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка
В Борском районе от отравления газом пострадали 3 человека, в том числе 2 ребенка
Сызранка приобрела наркотик через закладку
Сызранка приобрела наркотик через закладку
Глава департамента Минпромторга считает курьеров проблемой для экономики РФ
Глава департамента Минпромторга считает курьеров проблемой для экономики РФ
Самарская постановка оперы «Мастер и Маргарита» стала лауреатом оперной премии «Онегин»
Самарская постановка оперы «Мастер и Маргарита» стала лауреатом оперной премии «Онегин»
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» большегруз повредил балки пролетного строения путепровода
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» груз повредил балки пролетного строения путепровода
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 107.74
-1.84
EUR 114.31
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами

2 декабря 2024 17:30
160
Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами
Партийные активисты сдали кровь для пациентов областных больниц. Донорскую акцию посвятили 23-ей годовщине основания «Единой России».
 

Донорская акция в штабе общественной поддержки «Единой России» дала старт эстафете добрых начинаний партийных активистов.

Евгения Рыбакина, молодогвардеец из Советского района, стала донором впервые, но сумела побороть волнение: «Помогать надо, – считает девушка, – тем более, если речь идёт о спасении чьей-то жизни. Я волновалась, конечно, но все прошло хорошо, и то, что моя кровь пригодится другому человеку, конечно, наполняет меня чувством ответственности и радости».

 В следующий раз юная активистка готова сдать не только кровь, но и стать донором костного мозга. В этот день на площадке Штаба общественнйо поддержки «Единой России», где медики областной станции переливания крови развернули мобильный донорский пункт, было людно – жизненной силой решили поделиться не только молодые доноры, но и члены регионального отделения партии. Единороссы Константин Светин и Максим Голованов пришли в штаб, чтобы поддержать акцию: «Во все времена доноры были в особом почёте. Сдать кровь всегда считалось делом важным, ведь речь идёт о людях, которым она может продлить  жизнь и даже подарить второе рождение», – отметили партийцы.

Участниками акции стали свыше ста человек – члены и сторонники партии, депутаты фракции, волонтёры гуманитарной миссии, активисты «Молодой Гвардии», сотрудники штаба и регионального исполкома «Единой России», а также неравнодушные жители Самары.

Напомним, что декаду приёмов откроет секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Этой встречей партия начинает традиционную декаду приёмов граждан по личным вопросам. Она продлится до 10 декабря в региональной и местных общественных приёмных «Единой России».

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
1 декабря исполняется 23 года со дня основания «Единой России»
01 декабря 2024, 21:00
1 декабря исполняется 23 года со дня основания «Единой России»
Партия "Единая Россия" начинает традиционную декаду приёмов граждан по личным вопросам. Политика
534
Больницу в Стройкерамике могут не сдать в срок
29 ноября 2024, 17:01
Больницу в Стройкерамике могут не сдать в срок
Медицинское учреждение рассчитано на 1062 посещения в смену, из них 732 взрослых пациента и 330 детей. Строительство
718
Впервые в истории: молодогвардейцы Самарского региона открыли свою «первичку»
29 ноября 2024, 15:15
Впервые в истории: молодогвардейцы Самарского региона открыли свою «первичку»
Первичное отделение Ленинского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» открылось в Самарском колледже строительства и предпринимательства. Общество
598
Здравоохранение
Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами
2 декабря 2024  17:30
Подарок стратегической важности: единороссы и молодогвардейцы стали донорами
160
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
29 ноября 2024  22:14
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
888
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024  21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
973
С опережением и без ожиданий.
29 ноября 2024  21:06
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
846
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
29 ноября 2024  09:37
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
543
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
27 ноября 2024  10:38
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
629
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
26 ноября 2024  14:28
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
674
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
25 ноября 2024  13:11
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
686
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
25 ноября 2024  12:44
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
914
Атеросклеротические отложения появляются в сосудах вследствие высокого уровня плохого холестерина — так называют липопротеины низкой плотности, отметил врач.
24 ноября 2024  16:19
Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы
903
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
6074
Весь список
В центре внимания
В Самаре готовят к открытию обновленное здание бывшего кинотеатра «Россия»
2 декабря 2024  20:10
В Самаре готовят к открытию обновленное здание бывшего кинотеатра «Россия»
68
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» большегруз повредил балки пролетного строения путепровода
2 декабря 2024  18:29
В Самарской области на трассе М-5 «Урал» груз повредил балки пролетного строения путепровода
144
В Самару прибыл «Генерал»: электробус будут тестировать на межмуниципальном маршруте
2 декабря 2024  17:24
В Самару прибыл «Генерал»: электробус будут тестировать на межмуниципальном маршруте
170
Глава региона Вячеслав Федорищев представил общественных советников
2 декабря 2024  16:44
Глава региона Вячеслав Федорищев представил общественных советников
171
Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»
2 декабря 2024  14:53
Представители Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС»
190
Весь список