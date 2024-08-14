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Почти половина компаний в Самарской области не готовы отпускать работников болеть без справки от врача

14 августа 2024 12:46
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Почти половина компаний в Самарской области не готовы отпускать работников болеть без справки от врача

По этой причине работники 59% опрошенных компаний, по признанию руководителей, вынуждены работать, даже уйдя на больничный, выяснили исследовательский центр Зарплаты.ру и Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI), опросив* свыше полутора тысяч руководителей и владельцев малого, среднего и крупного бизнеса. Ситуация, когда сотрудник болеет и отпрашивается в связи с этим с работы, представляет собой проблему для абсолютного большинства опрошенных руководителей (90%). Почти две трети, в частности, сталкиваются с тем, что болеющего сотрудника сложно или вовсе невозможно заменить. 

Большинство опрошенных руководителей (60%) испытывают раздражение, когда сотрудник отпрашивается на больничный. Недовольство вызывают преимущественно те работники, которые отпрашиваются болеть «слишком часто» (на это указали 55% респондентов). 40% руководителей при этом отметили, что сталкивались со случаями злоупотреблений больничными, и невольно переносят связанный с этим негативный опыт на своих нынешних коллег.

Большинство работодателей стараются контролировать процесс ухода сотрудников на больничный и требуют от них оформления справки даже в случае, если человек просит отпроситься менее чем на неделю (в частности, 45% всегда требуют справку, а 10% — часто). Если сотруднику нужно больше времени на лечение, контроль со стороны работодателя становится строже: «всегда», либо «часто» оформление справки от врача требуют 70% и 20% соответственно. Почти половина опрошенных (47%) категорически не готовы отпускать сотрудников болеть без оформления больничного.

Методология 

*Опрос проводился в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1680 руководителей в возрасте 25-55 лет из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.). 

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