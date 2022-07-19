Почти четверть самарских работодателей при симптомах простуды требуют от сотрудников проведения ПЦР-тестов

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Опрос проводили среди 2030 россиян, в том числе и в Самарской области. Исследование показало, что уже вакцинировались от коронавируса и планируют пройти повторную вакцинацию 34% самарцев, а 11% ответивших приняли решение впервые поставить прививку в ближайшее время.

Практически половина ответивших (45%) будут прививаться, так как боятся «кентавра» (нового подвида штамма коронавируса «омикрон») и считают важным поставить прививку. Значительное число опрошенных (29%) на работе много контактируют с людьми, поэтому идут на вакцинацию, чтобы максимально перестраховаться и обезопасить себя и других людей. Часто путешествуют и с прививкой чувствуют себя спокойнее 9%, еще 9% поставят вакцину, так как уже переболели, но антител больше нет, а у 8% ответивших вакцинация обязательна на работе.

Среди тех, кто вакцину планирует поставить впервые или повторно, больше всего сотрудников сферы образования, продаж, медицины, сферы услуг, промышленности, транспорта, банковской сферы, юриспруденции, строительства и ИТ.

Согласно результатам опроса, почти четверть работодателей (24%) после отмены антиковидных ограничений требуют от сотрудников при возникновении подозрительных симптомов сделать ПЦР-тест. Также все еще в обязательном порядке требуют от сотрудников ношения масок в образовании, медицине, продажах, строительстве, транспортной отрасли, промышленности, а также в юриспруденции, сфере услуг и среди рабочего персонала. Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки 57% работодателей готовы перевести сотрудников на удаленный рабочий режим.

По данным исследования, 59% организаций требовали прохождения сотрудниками обязательной вакцинации в периоды коронавирусных ограничений и большая вероятность, что потребуют вновь при ухудшении ситуации, сообщает Зарплата.