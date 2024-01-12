Почти 2,2 миллиона жителей губернии смогут пройти профилактический медосмотр или диспансеризацию в этом году

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Регулярная диспансеризация помогает предупреждать развитие болезней и заботиться о здоровье. В этом году профилактический медосмотр или диспансеризацию смогут пройти почти 2,2 миллиона жителей региона.

«Профилактические мероприятия направлены на раннее выявление болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний — основных причин смертности населения, — также на диагностику болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний. Мы приглашаем жителей региона посетить свою поликлинику с профилактической целью, начните Год семьи, объявленный нашим Президентом, с заботы о здоровье всех родных и близких», — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.

Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику.

Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Осенью 2023 года у работающих жителей Самарской области появилась новая возможность — пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно не только в своей поликлинике, но и по месту работы.

«Для приближения к месту жительства, работы или учебы гражданина профилактических медицинских осмотров и диспансеризации медицинские организации формируют выездные медицинские бригады. Позаботиться о здоровье своих сотрудников могут руководители организаций в рамках взаимодействия с учреждениями амбулаторного звена», — отметил Сергей Вдовенко.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», реализуемых по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото предоставлено министерством здравоохранения Самарской области