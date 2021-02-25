Почти 11 тыс. человек без маски не пустили в самарское метро

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За последние полгода 10986 человек не допустили в самарское метро из-за нарушения ими масочного режима. В региональной столице мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора и Постановления Губернатора области Дмитрия Азарова продолжается непрерывно.

В частности, в самарской «подземке» наличие у пассажиров средств защиты органов дыхания проверяют не только на входе и у турникетных зон, но и на платформах ожидания поездов, а также во время поездок. В проверках участвуют представители руководства городского Департамента транспорта, профильного муниципального предприятия, сотрудники отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по Самаре.

«Проход без средств индивидуальной защиты – масок на территорию метрополитена запрещен. Это крайне важно для минимизации рисков распространения коронавируса. Так, каждые 10 минут посредством звуковых объявлений напоминаем пассажирам о необходимости соблюдать все необходимые требования в период пандемии. Не только на станциях организованы такие регулярные трансляции, но и в вагонах: на экранах мониторов в блоке социальной рекламы предусмотрены тематические ролики», – пояснил заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

«Ревизионные выезды осуществляются систематически – и в часы пик, и в межпиковое время, при этом меры усилили, наш график стал более насыщенным. В день проводим более 5 масштабных рейдов, охватывая все виды общественного транспорта: и автобусы, включая маршрутные такси, и трамваи, и троллейбусы, и метрополитен. Замечания делаем даже в том случае, когда тот или иной пассажир спустил маску на подбородок или она сползла с носа – носить средства защиты нужно правильно. Причем надевать маску надо перед посадкой в наземный транспорт или перед входом в метро, снимать нельзя от начала и до конца поездки или до выхода из метро – соответственно. К высаживанию и составлению протоколов прибегаем, если маски при себе у пассажира не имеется или получаем категоричный отказ ее использовать», – подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Проверяющие отмечают, что рейды приносят эффективные результаты. Пассажиров, которые нарушают масочный режим, стало заметно меньше – самарцы теперь более ответственно относятся к вопросам безопасности. Дисциплинированные граждане эту точку зрения разделяют.

«Надеть маску на какое-то время – что может быть проще?! Конечно, прежде всего, это залог моего здоровья. И в то же время, когда все в общественном месте в масках, понимаешь, что люди беспокоятся о попутчиках – тех, кто рядом. Хорошо, что многие это осознают», - делится мнением пассажир метро Наталья Норова.

Тем же, кто отказывается надеть маску, грозит штраф за административное правонарушение. Решение о наказании выносит суд. Максимально оно составляет 30 тысяч рублей за несоблюдение правил поведения в условиях режима повышенной готовности.

Всего с начала октября во всех видах общественного транспорта Самары составлено 220 протоколов. Как правило, их выписывают на месте. Например, если нарушитель обнаружен в наземном транспорте, то ему предлагают покинуть транспортное средство, чтобы не задерживать рейс, а далее административный материал оформляют на остановочной площадке или в служебной машине полиции. Только в крайних случаях нарушителя могут доставить «в участок»: когда сразу установить личность не представляется возможным.

Контроль за соблюдением масочного режима в Самаре продолжится, темпы и объемы работ в этом направлении снижаться не будут до особых распоряжений штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает горадминистрация.

Вместе с тем, по-прежнему следят и за регламентом дезинфекции подвижного состава. А на станциях метро обеззараживание контактных поверхностей организовано каждые 2 часа.