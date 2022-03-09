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По программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регионе планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров

9 марта 2022 16:42
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За год в рамках кадровых программ в медучреждения региона трудоустроилось 140 специалистов.

В этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров. 

Коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили участники программы «Земский доктор» — участковый врач-терапевт и два врача-педиатра. Врач-терапевт Виктория Корчагина родилась и выросла в Октябрьске. Молодой специалист устроилась на работу в центральную городскую больницу в прошлом году.

«Мечта лечить людей появилась у меня ещё в детстве, — рассказывает  Виктория Дмитриевна. — Решение стать врачом пришло в подростковом возрасте: я неоднократно проходила обследования в Клиниках СамГМУ и с интересом наблюдала за процессом обучения студентов. В 2021 году я и сама окончила университет с красным дипломом. Я люблю свой город и не сомневалась в том, что хочу жить и работать только в Октябрьске. Так я стала участником программы, практически сразу приступила к работе в центральной городской больнице. У нас в коллективе много молодых специалистов, которые хотят расти в профессии. Работа в условиях пандемии COVID-19 требует большой самоотдачи, мы стараемся поддерживать друг друга — советом и просто добрым словом». 

За год в рамках кадровых программ в медучреждения региона трудоустроилось 140 специалистов.

 

Фото:   минздрав СО

 

 

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