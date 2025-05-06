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Плавание – вид физической активности, который подходит для людей любого возраста

6 мая 2025 14:48
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9 причин выбрать плавание в пожилом возрасте.

"Плавание не создает большой нагрузки на суставы и позвоночник. Это делает его идеальным выбором для людей с артритом, артрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Начинать занятия необходимо постепенно с 1 раза в неделю. Когда организм привыкнет к регулярным нагрузкам можно постепенно увеличивать - до 3-4 раз в неделю. Посещение бассейна возможно только во время ремиссии основных заболеваний и при отсутствии болевого синдрома. Важно не перегружать себя и вовремя заканчивать тренировку".

Как плавание влияет на здоровье?

Гармоничная работа мышц.
Плавание позволяет задействовать почти все группы мышц, следовательно развиваются и укрепляются мышцы равномерно.

Разгрузка суставов.
Нагрузка на суставы во время плавания также равномерная, к тому же вода позволяет оказаться в «невесомости». Это способствует разгрузке суставного аппарата.

Самый малотравматичный вид спорта. Движения в воде отличаются своей мягкостью и плавностью. Это снижает риск травм и растяжений.

Борьба с лишним весом.
Плавание как любой вид спорта способствует сжиганию лишних калорий.

Благотворное влияние на сердце.
Во время занятий плаванием происходит укрепление не только скелетных мышц, но и сердечной мышцы. Улучшается венозный отток от нижних конечностей, что оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Развитие дыхательной системы.
Особое дыхание во время плавания – глубокий вдох и выдох, позволяет улучшить вентиляцию легких и увеличить их полезный объем.

Микромассаж кожи.
Когда мы плывем вода давит на кожу, улучшается ее кровоснабжение и как следствие - эластичность и тонус.

Борьба со стрессом.
Регулярные занятия спортом способствуют снижению уровня тревожности.

Тренировка координации.
Находясь в воде необходимо поддерживать равновесие, это позволяет развивать координацию движений.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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