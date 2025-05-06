Плавание – вид физической активности, который подходит для людей любого возраста

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"Плавание не создает большой нагрузки на суставы и позвоночник. Это делает его идеальным выбором для людей с артритом, артрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Начинать занятия необходимо постепенно с 1 раза в неделю. Когда организм привыкнет к регулярным нагрузкам можно постепенно увеличивать - до 3-4 раз в неделю. Посещение бассейна возможно только во время ремиссии основных заболеваний и при отсутствии болевого синдрома. Важно не перегружать себя и вовремя заканчивать тренировку".



Как плавание влияет на здоровье?



Гармоничная работа мышц.

Плавание позволяет задействовать почти все группы мышц, следовательно развиваются и укрепляются мышцы равномерно.



Разгрузка суставов.

Нагрузка на суставы во время плавания также равномерная, к тому же вода позволяет оказаться в «невесомости». Это способствует разгрузке суставного аппарата.



Самый малотравматичный вид спорта. Движения в воде отличаются своей мягкостью и плавностью. Это снижает риск травм и растяжений.



Борьба с лишним весом.

Плавание как любой вид спорта способствует сжиганию лишних калорий.



Благотворное влияние на сердце.

Во время занятий плаванием происходит укрепление не только скелетных мышц, но и сердечной мышцы. Улучшается венозный отток от нижних конечностей, что оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему.



Развитие дыхательной системы.

Особое дыхание во время плавания – глубокий вдох и выдох, позволяет улучшить вентиляцию легких и увеличить их полезный объем.



Микромассаж кожи.

Когда мы плывем вода давит на кожу, улучшается ее кровоснабжение и как следствие - эластичность и тонус.



Борьба со стрессом.

Регулярные занятия спортом способствуют снижению уровня тревожности.



Тренировка координации.

Находясь в воде необходимо поддерживать равновесие, это позволяет развивать координацию движений.

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