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Питание - одна из важных составляющих ответственного отношения к здоровью

11 ноября 2024 14:27
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Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений.

Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений.

Среди них — сахарный диабет II типа, болезни сердца, артериальная гипертензия, хроническая болезнь почек и некоторые виды рака. Также распространенные последствия избыточного веса — снижение репродуктивной функции, более тяжелое течение инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Краткие рекомендации о питании:

Питание должно быть дробным. 5 – 6 раз в день с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями.

Последний прием пищи — за 2 – 3 часа до сна.

Кушайте в одно и то же время, не пропускайте приёмы пищи.

Избегайте пищи с искусственными красителями и ароматизаторами. Продукты должны быть натуральные.

Откажитесь от фаст-фуда

Сократите потребление сахара, соли, сладостей

Придерживайтесь питьевого режима и пейте достаточно чистой воды.

Ограничьте употребление сладких напитков, в том числе, соков и лимонадов

Не ешьте во время просмотра телевизора или ленты соцсетей. Это поможет сконцентрироваться на еде, почувствовать момент насыщения.

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
Ежегодно увеличивается количество взрослых людей, страдающих от различных форм ожирения, которые способствуют развитию множества осложнений.
11 ноября 2024  14:27
Питание - одна из важных составляющих ответственного отношения к здоровью
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