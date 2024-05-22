Передвижной рентген позволяет проводить диагностику малоподвижным пациентам Кошкинский больницы

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Новый передвижной палатный рентген аппарат поступил в Кошкинскую центральную районную больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



Оборудование установлено в рентгенологическом отделении. При необходимости его можно перемещать в отделения и проводить диагностику малоподвижным пациентам.



«Качество изображения у нового аппарата такое же, как у стационарных. А его мобильность позволяет проводить рентген-контроль пациентам, которые лежат, например, на вытяжке после травм, с переломами. Также с его помощью проверяем состояние легких тяжелым пациентам в терапевтических отделениях. Полученные результаты оперативно передаются врачу для постановки диагноза и назначения лечения. Диагностику на новом оборудовании уже прошли порядка 30 пациентов», - рассказал врач-рентгенолог рентгенологического отделения Кошкинской больницы Станислав Рухлядев.



Передвижное оборудование позволяет расширить спектр диагностических исследований на разных этапах оказания помощи пациентам амбулаторного звена и стационара.



Фото: минздрав СО