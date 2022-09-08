Павел Золотарев проконтролировал подготовку объектов нацпроекта «Здравоохранение» в Ставропольском районе

127

Заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности Павел Золотарев проконтролировал подготовку объектов национального проекта «Здравоохранение» в Ставропольском районе. В этом году несколько подразделений центральной районной больницы обновляются в рамках капитального ремонта, в двух населенных пунктах — селах Мусорка и Нижнее Санчелеево — возводятся новые объекты медицинской инфраструктуры.

В этом году в Самарской области обновляются 42 подразделения медицинских организаций, в 15 муниципальных образованиях возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий. По поручению министра руководители департаментов и управлений ведомства контролируют темпы и качество реализации мероприятий.



В рамках визита в Ставропольский район Павел Золотарев совместно с главами сельских поселений, главным врачом центральной районной больницы Лилией Малкиной и представителями подрядных организаций ознакомился с ходом капитального ремонта в подразделениях.



Ремонт в фельдшерско-акушерском пункте села Приморский начался летом этого года. На сегодняшний день заменена кровля, обновлена входная группа здания. Выполняются внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций. В ближайшее время более 2600 жителей будут получать медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в новых условиях.



В офисе врача общей практики села Новая Бинарадка завершаются отделочные работы. В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена обновлен интерьер подразделения, заменены двери, выполняется ремонт систем жизнеобеспечения. В новых условиях будут получать медицинскую помощь более 1600 жителей.



Также заместитель министра ознакомился с ходом ремонта врачебной амбулатории в селе Зеленовка, где проживает около 1250 человек. Входная группа здания преобразилась в соответствии с принципами безбарьерной среды. Обновлены все помещения, завершается ремонт фасада.



Обновляется и терапевтическое отделение Ставропольской больницы в селе Узюково. На сегодняшний день завершен ремонт мягкой кровли основного корпуса поликлиники, завершаются отделочные работы в помещениях первого этажа.



«Все работы выполняются в соответствии с намеченными сроками. Уверен, обновленные медицинские подразделения в ближайшее время будут готовы принять пациентов. Ремонт позволит во многих аспектах усовершенствовать их работу», — отметил заместитель министра.



В селах Мусорка и Нижнее Санчелеево Павел Золотарев проконтролировал возведение новых объектов сельской инфраструктуры — врачебных амбулаторий.



В селе Мусорка модульное здание уже возведено, выполняется подключение будущего подразделения к системам жизнеобеспечения. Амбулатория рассчитана на посещение 60 человек в смену, здесь будут обслуживаться около 1500 сельчан. В ближайшее время объект будет оснащен мебелью, медицинской и компьютерной техникой.



В новой врачебной амбулатории села Нижнее Санчелеево будут получать медицинскую помощь более 2300 жителей. На сегодняшний день выполнен монтаж металлического каркаса будущего здания, впереди — монтаж стен и перекрытий, устройство инженерных коммуникаций.



«Очень важно, что вся необходимая первичная медико-санитарная помощь будет оказываться жителям недалеко от дома, — подчеркнул Павел Золотарев. — В Ставропольском районе появятся два современных, функциональных медицинских подразделения, где будут созданы комфортные условия для организации работы узких специалистов, проведения профилактических мероприятий, оказания экстренной и неотложной помощи при необходимости».

Фото: минздрав СО