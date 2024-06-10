Пациенты Новокуйбышевской больницы проходят холтеровское мониторирование на новых аппаратах

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Два амбулаторных регистратора для электрокардиографического мониторинга поступили в Новокуйбышевскую центральную городскую больницу в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Новое оборудование стало дополнением к уже имеющемуся в медучреждении.



«Это оборудование применяется для выявления сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Холтеровское мониторирование назначается пациентам с жалобами на сердцебиение, нарушение сердечного ритма, ощущение «мерцания» сердца или его неправильных сокращений. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру позволяет выявить и предупредить развитие таких заболеваний сердечно-сосудистой системы, как аритмия, стенокардия, гипертония и ишемическая болезнь сердца», - рассказал врач функциональной диагностики Новокуйбышевской больницы Лариса Халитова.



Прибор закрепляется на пациенте для регистрации работы сердечной мышцы. Исследование проводится с помощью беспрерывной регистрации электрокардиограммы на протяжении суток. С начала года такую процедуру прошли 135 пациентов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО