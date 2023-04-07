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6 жителям города Снежное врачи в Клиниках СамГМУ провели сложнейшие операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов.
Пациенты из города Снежное ДНР получают высокотехнологичную медицинскую помощь в самарских медучреждениях
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Пациенты из города Снежное ДНР получают высокотехнологичную медицинскую помощь в самарских медучреждениях

7 апреля 2023 17:13
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6 жителям города Снежное врачи в Клиниках СамГМУ провели сложнейшие операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов.

Пациенты из города Снежное Донецкой народной республики по показаниям получают высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских учреждениях Самарской области. В настоящее время часть пациентов проходят лечение в Клиниках Самарского государственного медицинского университета Клиники СамГМУ

В учреждениях здравоохранения Самарской области высокотехнологично медицинская помощь оказывается по 21 профилю. Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона ежегодно увеличиваются. За 2022 год ВМП оказана 26 278 жителям области.

Работа по оказанию медицинской помощи жителям города Снежное проводится в рамках соглашения на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С мая 2022 года в город выезжают бригады медицинских работников из Самарской области, которые оказывают медпомощь местным жителям. Наши врачи при наличии показаний для проведения специализированного лечения направляют пациентов в больницы Самары. За последние три месяца прошлого года самарские медики провели 10 жителям города Снежное операции по хирургическому лечению катаракты и глаукомы в областной больнице им. Ерошевского. 15 пациентам выполнили высокотехнологичные операции по эндопротезированию крупных суставов на базе областной больницы им. Середавина.

Новая группа пациентов получает сейчас помощь в Клиниках СамГМУ. 6 жителям города Снежное врачи учреждения провели сложнейшие операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. В ДНР подобные высокотехнологичные операции не проводятся.

На операцию пациентов пригласили после консультации самарских врачей в ДНР. Специалисты Клиник СамГМУ буквально вернули пожилым людям возможность двигаться без боли.

Жительница города Татьяна Лысак испытывала постоянные боли. В прошлом году она попала на прием к выездной бригаде самарских медиков в городе Снежное. Врачи выявили поражение коленного сустава.
«Меня отправили на лечение в Самару. Врачи здесь очень внимательные, помогают. Самара наш город-побратим, нам помогают, всё ремонтируют, восстанавливают школы, водолечебницу, спортивную школу. Спасибо, - рассказала пациент.

Валерию Дмитриеву самарские врачи помогли восстановить тазобедренный сустав. Из-за постоянной боли в ноге он не мог ходить даже на костылях. Избавиться от болей можно было только с помощью операции.

«К врачам обращался 2,5 года. Мне делали уколы, капельницы, но результатов я не видел. Когда приехали самарские врачи, сказали, что шансы у меня есть — это операция. Сейчас я уже потихоньку хожу», - отметил пациент.

Операции проводил заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ, врач-травматолог-ортопед высшей категории Дмитрий Кудашев и сотрудники отделения.

«На сегодняшний день мы прооперировали практически всех пациентов, — рассказал Дмитрий Кудашев. — У них были выраженные изменения суставов, многолетний анамнез болезни, очень выраженная костная и суставная деформация. Эти пациенты представляют определенную сложность для нас с точки зрения технического исполнения эндопротезирования. Помимо имплантации обычных компонентов эндопротезов, им требовалось проведение дополнительных этапов — костная аутопластика, применение антипротрузионных конструкций. Но мы со всеми задачами отлично справились. За год в нашем отделении проводится более 200 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов и около 350 — коленных суставов».

Самарская область первой из регионов России заключила соглашение о сотрудничестве с городом в ДНР. Регион оказывает содействие скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы в Снежном.

Рабочая группа от Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем работ по отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства. В 2022 году было восстановлено 82 объекта: дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, детские сады, спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства. Все расходы полностью возвращены региону из федерального бюджета.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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