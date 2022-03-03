Пациенты детского отделения Сергиевской ЦРБ получают медпомощь в новых условиях

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Пациенты детского поликлинического отделения Сергиевской центральной районной больницы получают медицинскую помощь в новых условиях. В подразделении выполнен капитальный ремонт в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, ранее в рамках национального проекта «Здравоохранение» преобразилась входная зона детской поликлиники в селе Сергиевск. В подразделении появилась открытая регистратура, зоны комфортного ожидания приема для маленьких пациентов и их родителей. Теперь в ходе капитального ремонта преобразились и другие помещения.

В обновленном подразделении внедрены принципы бережливого производства. Они направлены на создание наиболее комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

«Мы оптимизировали работу отделения, передав часть функций врача среднему медперсоналу: сотрудники направляют наших маленьких пациентов на ультразвуковую диагностику, эхокардиографию и другие исследования, и на первичный прием к врачу-педиатру пациент приходит уже с результатами анализов, — рассказала заместитель главного врача Сергиевской больницы Светлана Васильева. — Кроме того, кабинеты специалистов организованы по принципу «5C», который заключается в рациональном обустройстве рабочего места. Когда врач принимает в наиболее оптимальных условиях, он менее подвержен утомляемости и может уделить больше внимания пациенту. Это на мой взгляд, главное, чего нам удалось достичь».

Врач-педиатр Диана Старкова родилась в поселке Суходол Сергиевского района и с детства посещала детскую консультацию в районном центре. В 2014 году Диана Владимировна заключила с Сергиевской больницей договор о целевом обучении в СамГМУ. С февраля 2020 года специалист ведет прием пациентов в детском поликлиническом отделении.

«Конечно, мне приятно видеть, как подразделение преобразилось. Родители наших юных пациентов, их бабушки и дедушки, многие из которых, как и я, с детства получали медпомощь в этой поликлинике, также с удовольствием приходят сюда с детьми», — отметила Диана Владимировна.

Также проведен капитальный ремонт в 6 подразделениях Сергиевской больницы, в том числе в офисах врачей общей практики в поселке Светлодольск, селах Воротнее, Кармало-Аделяково и Сидоровка, а также в фельдшерско-акушерском пункте в селе Чекалино. В селе Спасское возведен новый фельдшерско-акушерский пункт.

Фото: минздрав СО