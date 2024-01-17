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Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь

17 января 2024 12:55
237
Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь

Врачи рассказали, почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь.  

«Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма неподготовленных закаливанием людей.  Это приводит к спазму периферических сосудов, увеличению частоты сердечных сокращений, скачку артериального давления, остановке дыхания», - рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.

Поэтому для людей   с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде.   От этой процедуры стоит воздержаться также, если у вас есть болезни органов дыхания — такие, как бронхиальная астма или хронический бронхит.

Нарушение тока крови по мельчайшим сосудам, связанное с периферическим вазоспазмом, неизбежно ухудшит состояние пациентов:

- с нарушениями микроциркуляции крови

- перенесших коронавирус 

- с неврологическими заболеваниями 

- с сахарным диабетом

- имеющих проблемы со щитовидной железой

- с дерматитами

- с аллергиями 

- с воспалительными заболеваниями ушей, носа и горла.

«Людям пожилого возраста следует быть особенно осторожными, ведь большинство из них страдает хроническими неинфекционными заболеваниями. Погружение в прорубь с ледяной водой приведет к стрессу для организма, выбросу большого количества биологически активных веществ и подавлению иммунитета. Пожилым людям после переохлаждения будет еще сложнее противостоять вирусной инфекции и обострениям существующих у них заболеваний», - подчеркивает специалист.

 

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