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Врачи рассказали, почему пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь.

«Резкое охлаждение при погружении в прорубь вызывает шок для организма неподготовленных закаливанием людей. Это приводит к спазму периферических сосудов, увеличению частоты сердечных сокращений, скачку артериального давления, остановке дыхания», - рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.

Поэтому для людей с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердечной деятельности противопоказаны купания в ледяной воде. От этой процедуры стоит воздержаться также, если у вас есть болезни органов дыхания — такие, как бронхиальная астма или хронический бронхит.

Нарушение тока крови по мельчайшим сосудам, связанное с периферическим вазоспазмом, неизбежно ухудшит состояние пациентов:

- с нарушениями микроциркуляции крови

- перенесших коронавирус

- с неврологическими заболеваниями

- с сахарным диабетом

- имеющих проблемы со щитовидной железой

- с дерматитами

- с аллергиями

- с воспалительными заболеваниями ушей, носа и горла.

«Людям пожилого возраста следует быть особенно осторожными, ведь большинство из них страдает хроническими неинфекционными заболеваниями. Погружение в прорубь с ледяной водой приведет к стрессу для организма, выбросу большого количества биологически активных веществ и подавлению иммунитета. Пожилым людям после переохлаждения будет еще сложнее противостоять вирусной инфекции и обострениям существующих у них заболеваний», - подчеркивает специалист.