Паллиативная служба областного онкодиспансера получила 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива»

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В Самарский областной клинический онкологический диспансер поступило 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива» для работы выездных врачебных и сестринских бригад отделения паллиативной помощи.

Особое место в поддержке онкологических пациентов занимает паллиативная помощь. Специальное отделение для оказания такой помощи было создано в 2010 году на базе Самарского онкологического диспансера.

«Несмотря на совершенствование диагностических и хирургических методик, сохраняется доля пациентов с запущенными случаями, которые поздно обращаются за медицинской помощью, — отмечает заведующий консультативным отделением №1 Андрей Копылов. — И тогда мы направляем таких пациентов, в том числе и в отделение паллиативной помощи диспансера. В отделении работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом, которые ежедневно совершают свой подвиг ради сохранения качества жизни наших пациентов».

Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому. Именно эта форма работы признана наиболее оптимальной, позволяет существенно повысить качество медицинской помощи, а также оказывать психологическую и социальную поддержку близким пациента. В штате отделения 3 врачебные и 2 сестринские бригады, в том числе медицинский психолог.

«Служба паллиативной помощи в нашей области представлена амбулаторным, стационарным звеном и выездной службой, — рассказывает заведующий паллиативным отделением, главный внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Самарской области Сергей Ищеряков. — Наше отделение представлено выездной службой. Ежегодно осуществляется более 6000 выездов для 1200 пациентов. Благодаря поставке новых автомобилей для нужд нашего отделения помощь пациентам станет еще более доступной. Теперь в день мы можем совершать до 30 выездов».