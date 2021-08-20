Я нашел ошибку
Главные новости:
Принимаются сообщения о фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает сомнение.
В Самаре работает «горячая линия» по незаконной продаже алкогольной продукции
Ограничения связаны с Чемпионатом и первенством Самарской области по лыжероллерам.
В Самаре будет ограничено движение: пройдут соревнования по лыжероллерам
Первые обладатели карты жителя уже смогли оценить все ее преимущества, например, получить услуги и скидки от партнеров проекта. 
В Самаре начали выдавать многофункциональные карты жителя
В отношении учеников и педагогов недопустимы ограничения по признаку вакцинирования.
Учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате
Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.
На улице Аэродромной в Самаре автомобиль сбил парня на переходе, водитель с места ДТП скрылся 
Эксперты премии высоко оценили HR-платформу «Пульс» для сотрудников Сбера, пользовательский интерфейс новых банкоматов, шрифтовую систему и виджеты в интернет-банкинге СберБизнес для предпринимателей.
Сбер победил в пяти номинациях престижной премии Red Dot Award
Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому.
Паллиативная служба областного онкодиспансера получила 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива»
Обсудили дополнительные меры по сохранению здоровья и социальной поддержке работников предприятий.
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
Наверх
Самара  +37 °C, Тольятти  +36 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.15
0.69
EUR 86.61
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Детей приглашают к участию во Всероссийском конкурсе рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Паллиативная служба областного онкодиспансера получила 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива»

20 августа 2021 13:09
110
Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому.

В Самарский областной клинический онкологический диспансер поступило   3 новых автомобиля «Шевроле-Нива» для работы выездных врачебных и сестринских бригад отделения паллиативной помощи.

Особое место в поддержке онкологических пациентов занимает паллиативная помощь. Специальное отделение для оказания такой помощи было создано в 2010 году на базе Самарского онкологического диспансера.

«Несмотря на совершенствование диагностических и хирургических методик, сохраняется доля пациентов с запущенными случаями, которые поздно обращаются за медицинской помощью, — отмечает заведующий консультативным отделением №1 Андрей Копылов. —  И тогда мы направляем таких пациентов, в том числе и в отделение паллиативной помощи диспансера. В отделении работают высококвалифицированные специалисты с огромным опытом, которые ежедневно совершают свой подвиг ради сохранения качества жизни наших пациентов».

Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому. Именно эта форма работы признана наиболее оптимальной, позволяет существенно повысить качество медицинской помощи, а также оказывать психологическую и социальную поддержку близким пациента. В штате отделения 3 врачебные и 2 сестринские бригады, в том числе медицинский психолог.

«Служба паллиативной помощи в нашей области представлена амбулаторным, стационарным звеном и выездной службой, — рассказывает   заведующий паллиативным отделением, главный  внештатный специалист по паллиативной помощи министерства здравоохранения Самарской области  Сергей  Ищеряков. —   Наше отделение представлено выездной службой. Ежегодно осуществляется более 6000 выездов для 1200 пациентов. Благодаря поставке новых автомобилей для нужд нашего отделения помощь пациентам станет еще более доступной. Теперь в день мы можем совершать до 30 выездов».

Теги: новые автомобили онкодиспансер паллиативная помощь

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Свыше 200 000 исследований проведено на новом оборудовании в отделении УЗИ онкологического диспансера.
09 августа 2021, 17:43
4  уникальных ультразвуковых сканера используют в отделении УЗИ Самарского онкодиспансера
Свыше 200 000 исследований проведено на новом оборудовании в отделении УЗИ онкологического диспансера. Здравоохранение
1167
Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции. 
05 августа 2021, 17:49
В самарский онкодиспансер по нацпроекту поступил новый микроскоп для проведения сложных операций
Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции.  Здравоохранение
1391
Здравоохранение
Работа отделения организована по принципу выездной службы стационара на дому.
20 августа 2021  13:09
Паллиативная служба областного онкодиспансера получила 3 новых автомобиля «Шевроле-Нива»
110
В Самаре заболели 152 человека.
19 августа 2021  17:41
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
685
В течение двух лет преобразятся все помещения поликлиники.
18 августа 2021  20:20
В детском отделении Жигулевской центральной городской больницы начался капитальный ремонт
918
Прием пациентов провели  врачи —  кардиолог,  невролог,  окулист, эндокринолог, сосудистый хирург.
18 августа 2021  19:57
Ведущие врачи области провели прием пациентов в Кинель-Черкасской центральной районной больнице
979
За сутки 20 человек умерли.
18 августа 2021  14:33
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
891
Вместе с семьей Егор попал в серьезную аварию в начале этого года.
18 августа 2021  09:53
Врачи больницы Середавина в буквальном смысле пришили руку 11-летнему мальчику из Жигулевска
826
В трехэтажном помещении будут размещены женская консультация, детское и стоматологическое отделение.
17 августа 2021  18:26
В Нефтегорском районе начата реконструкция пристроя к центральной районной больнице
1051
Почти 37 тысяч доз
17 августа 2021  16:41
В Самарскую область доставили очередную партию вакцины
892
В Самаре 120 заболевших.
17 августа 2021  15:44
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
947
Сельчане получат доступ к более широкому спектру медицинских услуг.
16 августа 2021  17:15
В селе Среднее Аверкино началось возведение офиса врача общей практики
874
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
559
Весь список
В центре внимания
Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей
20 августа 2021  09:07
Губернатор поддержал разработчиков уникальной технологии переработки сине-зелёных водорослей
272
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
822
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
1082
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
1119
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
964
Весь список