ОВОП в селе Августовка преобразили по нацпроекту

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В офисе врача общей практике получают медицинскую помощь более 3,5 тысяч жителей Большечерниговского района. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» здесь заменили коммуникации, обновили интерьер и внешний облик здания. Также поставлены новое оборудование и автомобиль.



Сейчас врачи активно проводят диспансеризацию и профилактические осмотры. В этом году профилактикой уже удалось охватить порядка 200 жителей. На ранней стадии выявлены случаи сахарного диабета, гипертонии и подозрения на онкозаболевания.



«Новый электрокардиограф позволяет в случае необходимости связаться с кардиоцентром и получить консультацию областных специалистов. Также в офис поступили небулайзеры для ингаляций, аппарат для первичной диагностики инфекции», — рассказала врач общей практики Наталья Беседина.



К жителям старшего возраста, новорожденным и маломобильным пациентам врач выезжает на новом автомобиле. Также специалист по графику ведет прием в ФАПах сел Малая Черниговка, Пекилянка и Паньшино. Добраться до них также помогает новый транспорт.



За последние годы благодаря нацпроекту обновили и другие отделения районной больницы — возвели модульные ФАПы в поселках Пекилянка, Алексеевский, Верхние Росташи, провели капитальный ремонт в офисах врача общей практики Восточный, Августовка, Красный Октябрь и Новый Камелик.



Напомним, нацпроект «Здравоохранение» реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: минздрав СО