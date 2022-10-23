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Отдельные категории граждан СО могут получать компенсацию за проезд к месту проведения лечения и обследования

23 октября 2022 16:35
107
Размер компенсации рассчитывается индивидуально.

В Самарской области отдельные категории граждан могут получать компенсацию за проезд к месту проведения лечения и обследования.

Предоставление компенсации стоимости проезда к месту проведения лечения и обследования и обратно предоставляется:

- пациентам, нуждающимся в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа в связи с заболеванием почек и сопровождающим их лицам (при наличии у самого пациента инвалидности 1 группы);
- беременным женщинам;
- детям в возрасте до 18 лет с онкогематологическими заболеваниями и сопровождающим их лицам.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально, исходя из тарифов, которые пересматриваются ежегодно, а расстояния от места проживания (населенного пункта) до места проведения лечения или обследования.

Для оформления указанной компенсации указанным категориям граждан необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Специалисты подробно проконсультируют о необходимых для оформления документах.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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Размер компенсации рассчитывается индивидуально.
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