Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО

21 октября 2025 18:20
Первый этап диспансеризации ветераны специальной военной операции проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе трёх медучреждений —  в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году около 2000 человек уже проверили свое здоровье.

Среди специализированных учреждений, где ветераны проходят второй этап диспансеризации, — Самарская клиническая больница «РЖД медицина».

«В этом году диспансеризацию уже прошли в 3 раза больше бойцов, чем в 2024-м, — рассказала директор учреждения Татьяна Нечаева. — В течение дня они проходят осмотр у 10 специалистов: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости в этот же день проводится дополнительное инструментальное исследование».

Для ветеранов организована централизованная доставка на транспорте в медучреждение.  Константин Красильников живет и работает в Новокуйбышевске.  В зоне СВО занимался аэроразведкой, вернулся из-за контузии. Сегодня занимается общественно значимой деятельностью, работает в Центре содействия самоуправлению районов г.о. Новокуйбышевск и проходит обучение в рамках программы «Школа героев» (инициирована Губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской – «Время героев»).

«Пришел на диспансеризацию, потому что захотел подробно узнать о состоянии своего организма, — отметил он. — По коридорам больницы нас сопровождает медработник. Разговор с врачами конструктивный».

По итогам диспансеризации ветерану даются рекомендации по профилактическим, лечебным мероприятиям в амбулаторных или стационарных условиях, медицинской реабилитации. Пройти осмотр может любой желающий ветеран СВО.

