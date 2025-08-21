Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный

191

В жилом массиве Гранный продолжается возведение современного здания фельдшерско-акушерского пункта. Напомним, новые условия для оказания медпомощи будут созданы благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению Вячеслава Федорищева.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания. Примерно на 80% выполнены работы по устройству внутренних перегородок и потолка. Начался процесс облицовки фасада. Далее начнётся процесс монтажа внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещения, а также благоустройство прилегающей территории и работы по обустройству подъездных путей.

«Сдача модульной конструкции по графику назначена на 1 октября. Работы ведутся по графику, в срок. После того, как здание будет принято, необходимо будет оборудовать его для оказания медицинской помощи», - рассказал главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев.

В новом здании будут расположены кабинет приёма, процедурная-прививочная, помещение для хранения лекарственных средств, комната персонала и другие помещения.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Новокуйбышевске возводят уже второй новый объект для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям прилегающих к центру территорий. Первый фельдшерско–акушерский пункт в Липягах открыли в конце 2024 года.

Фото: минздрав СО