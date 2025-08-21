Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный

Я нашел ошибку
Главные новости:
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных.
ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате
Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной.
Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре
В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом.
Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.
Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»
Переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка. 
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»
Сумму могут менять с учетом инфляции.
Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов
Корпоративное волонтёрство в Самарской области активно развивается – во многих корпорациях действуют программы корпоративной и социальной ответственности
Корпоративные волонтёры губернии готовятся к Международному спортивному форуму «Россия — спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.1
-0.25
EUR 93.48
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный

21 августа 2025 16:24
191
Начался процесс облицовки фасада.

В жилом массиве Гранный продолжается возведение современного здания фельдшерско-акушерского пункта. Напомним, новые условия для оказания медпомощи будут созданы благодаря дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению Вячеслава Федорищева.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания. Примерно на 80% выполнены работы по устройству внутренних перегородок и потолка. Начался процесс облицовки фасада. Далее начнётся процесс монтажа внутренних инженерных систем, чистовая отделка помещения, а также благоустройство прилегающей территории и работы по обустройству подъездных путей.

«Сдача модульной конструкции по графику назначена на 1 октября. Работы ведутся по графику, в срок. После того, как здание будет принято, необходимо будет оборудовать его для оказания медицинской помощи», - рассказал главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Алексей Башаев.

В новом здании будут расположены кабинет приёма, процедурная-прививочная, помещение для хранения лекарственных средств, комната персонала и другие помещения.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Новокуйбышевске возводят уже второй новый объект для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям прилегающих к центру территорий. Первый фельдшерско–акушерский пункт в Липягах открыли в конце 2024 года.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
21 августа 2025, 15:27
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя! Здравоохранение
212
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.
21 августа 2025, 11:30
Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую... Здравоохранение
276
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025, 17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни. Здравоохранение
524
Здравоохранение
Начался процесс облицовки фасада.
21 августа 2025  16:24
Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный
191
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
21 августа 2025  15:27
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
215
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.
21 августа 2025  11:30
Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4
280
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025  17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
526
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
20 августа 2025  16:59
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
500
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025  13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
480
Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии.
20 августа 2025  10:01
В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге
366
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
19 августа 2025  19:58
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
616
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
19 августа 2025  17:27
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
601
В мобильном пункте можно сдать экспресс-тест и получить результат в течение 15 минут.
19 августа 2025  16:45
Жителей Новокуйбышевска и Тольятти приглашают узнать свой ВИЧ-статус
529
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15070
Весь список
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
662
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
663
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
985
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
782
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
873
Весь список