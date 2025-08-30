Я нашел ошибку
Главные новости:
Однако, собственнику все равно через суд дадут срок на устранение нарушений или предоставление объяснения. 
С 1 сентября за хлам и сорняки могут изъять земельный участок
Чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.
Онищенко: чикунгунья опасна только для заболевшего, но не для окружающих
В Самаре ночью +15°С, +17°С, днем +28°С, +30°С.
31 августа в регионе ночью небольшой дождь, днем без осадков, до +31°С
Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд.
В Тольятти автомобиль наехал на ограждение организации
Участниками регионального этапа стали более 220 любителей северной ходьбы.
На базе СШ «Чайка» проходит региональный этап фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули»
Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове.
В  Шенталинском районе женщина подозревается в убийстве своего пожилого мужа
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Онищенко: чикунгунья опасна только для заболевшего, но не для окружающих

30 августа 2025 19:22
110
Чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.

Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка чикунгунья, которую выявили у вернувшегося из Шри-Ланки россиянина, может представлять смертельную угрозу для заболевшего, но не передается окружающим, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 29 августа, специалист отметил, что чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.

«Лихорадка чикунгунья не может распространиться в России. Это абсолютно точно! У нас нет переносчика, который мог бы укусить заболевшего человека, а после передать вирус через укус здоровому жителю страны», — подчеркнул Онищенко.

Между тем он призвал к осторожности при посещении мест распространения подобных заболеваний. Он добавил, что чикунгунья может привести к летальному исходу.

Вирусолог, доктор биологических наук Альберт Ризванов рассказал «Известиям» о мерах профилактики заражения лихорадкой чикунгунья: важно использовать репелленты, устранять проточную воду во дворах, использовать одежду, которая закрывает тело, особенно в дневное время в тропических регионах.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

