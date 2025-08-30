Онищенко: чикунгунья опасна только для заболевшего, но не для окружающих

110

Эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что лихорадка чикунгунья, которую выявили у вернувшегося из Шри-Ланки россиянина, может представлять смертельную угрозу для заболевшего, но не передается окружающим, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru в пятницу, 29 августа, специалист отметил, что чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.

«Лихорадка чикунгунья не может распространиться в России. Это абсолютно точно! У нас нет переносчика, который мог бы укусить заболевшего человека, а после передать вирус через укус здоровому жителю страны», — подчеркнул Онищенко.

Между тем он призвал к осторожности при посещении мест распространения подобных заболеваний. Он добавил, что чикунгунья может привести к летальному исходу.

Вирусолог, доктор биологических наук Альберт Ризванов рассказал «Известиям» о мерах профилактики заражения лихорадкой чикунгунья: важно использовать репелленты, устранять проточную воду во дворах, использовать одежду, которая закрывает тело, особенно в дневное время в тропических регионах.

Фото: freepik.com